Inician las campañas electorales

Más de 32 millones de spots de propaganda política nos amargarán la existencia durante 90 días en donde se disputarán alrededor de tres mil 400 puestos de elección popular, desde presidentes municipales hasta Presidente de la República, para cumplir con nuestras imperfectas leyes electorales que no logran alcanzar el objetivo de escoger a los mejores hombres para que nos Gobiernen.

No es posible gobernar con democracia en un país con tantas disparidades económicas como México, con tan variados grados de cultura y desarrollo. En las auténticas democracias son las mayorías las que imponen su criterio y en nuestro país, las mayorías las conforman los menos preparados culturalmente, los más pobres y los menos capaces para opinar. Constituyen una masa fácil de manejar con promesas populistas y utilizando los medios masivos de comunicación: radio y televisión, porque poco o nada leen.

La democracia tiene sus ventajas y desventajas; por la historia conocemos las grandes equivocaciones que se han cometido en su nombre. Hemos leído cómo se ha castigado a grandes hombres a morir envenenados con la mortífera cicuta o desterrados con la práctica del ostracismo en la antigua, civilizada y democrática Grecia. Supimos cómo los mismos que condenaron a los sabios, los reivindicaron y levantaron estatuas en su honor.

Con todos sus defectos, es lo mejor que conocemos hasta ahora, la democracia hace sentir al individuo como parte integrante de la sociedad, como ciudadanos, no como súbditos. El pluripartidismo es una buena estrategia que le da salida a casi todas las corrientes ideológicas y doctrinas económicas, aunque de momento se han corrompido. En vez de mantener un partido fuerte y hegemónico, las fuerzas de poder se equilibran, se diluyen en pequeños segmentos partidistas. Lo bueno de la democracia es la apertura que proporciona una válvula de escape a las presiones sociales.

La libertad de expresión, convertida en libertinaje, es de las conquistas de la democracia, que habrá que regular y encauzar en forma positiva para obtener los beneficios sin caer en los excesos. Debemos utilizarla para hacer nuestras denuncias y plantear nuestras peticiones canalizadas dentro del marco de las leyes y la reglamentación respectiva. Las manifestaciones violentas que atentan contra la tranquilidad de la ciudadanía, las marchas de protesta, los plantones que impiden el acceso a oficinas públicas, los cierres de carreteras y obstrucciones a la vía pública, los asaltos a supermercados, todos ellos deben eliminarse porque constituyen un exceso a la libertad. El derecho de los manifestantes termina en donde empieza el derecho de los demás ciudadanos al libre tránsito. El Gobierno es el órgano encargado de hacer cumplir las leyes y en caso necesario debe usar la fuerza pública para hacerlas acatar.

Ahora bien, ¿por quién va a votar usted? Según las encuestas el candidato que lleva la delantera es Andrés Manuel López Obrador, pero ya sucedió que en el sexenio pasado, no obstante que llevaba las de ganar, lo superó Peña Nieto en el recuento final de votos, lo cual provocó que en señal de protesta, AMLO bloqueara el Paseo de la Reforma durante tres meses a ciencia y paciencia de la autoridades, causando graves daños económicos a los negocios de la zona y obstrucción al tránsito de vehículos. ¿Qué va a pasar ahora si sucede lo mismo y no gana AMLO? ¿Cumplirá su amenaza de que va a soltar el tigre?; cualquier cosa que esto signifique no es nada bueno.