Incongruencias bilaterales

Recientemente el presidente López Obrador dijo que NO PERMITIRÁ que en las campañas de Estados Unidos se desaten cuestionamientos a los migrantes mexicanos para ganar votar porque “no aceptamos la xenofobia, no aceptamos el racismo”. Mientras que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, -también hace unos días- ANUNCIÓ UN PLAN en el Istmo de Tehuantepec en México, para reforzar la seguridad, facilitar el monitoreo y control migratorio, así como el tráfico de drogas.

López Obrador, ¿cómo va impedirlo en territorio norteamericano?, y Ken Salazar ¿con qué autoridad como diplomático extranjero va a coordinarlo en suelo mexicano? Suenan incongruentes ambos pronunciamientos.

Ni Lopez Brador puede meter mano en asuntos internos en otro país -y menos en Estados Unidos-, ni Ken Salazar está en la posición de anunciar un plan de seguridad en México.

Sin embargo, la ligereza con la que nuestro presidente hace declaraciones, vierte opiniones o dice cualquier tontería, se presta a que otros funcionarios -sin importar su origen- hagan pronunciamientos inapropiados o inadecuados, porque en todo caso, si se va a poner en marcha un plan de seguridad en sur de nuestro país, deben de ser las autoridades federales mexicanas las que lo den a conocer y lo implementan, pero que no sea el vecino quien lo dé a conocer y se lo apropie.

Para el presidente su bandera -según dice- siempre ha sido el no meterse en asuntos internos de otros países. Sin embargo, lo hace con mucha frecuencia y equivocadamente, como cuando dijo -ese mismo día- que va a insistir en que Estados Unidos CUMPLA su compromiso de regularizar a los trabajadores mexicanos. Hasta donde se sabe, nunca el gobierno norteamericano se ha comprometido a regularizar a los trabajadores indocumentados en su territorio. Se han expresado en diferentes administraciones -desde la última reforma migratoria en 1986 con el presidente Ronald Reagan- la INTENCIÓN -y así se ha propuesto al Congreso- de regularizar a quienes laboran ilegalmente en el país, así que no se puede hablar de incumplimiento de compromisos que no existen.

Y para el embajador Salazar, quien dijo, “en el sur, por el Istmo, es importante QUE PONGAMOS la vista allí. Ahí están las llaves para resolver los problemas que TENEMOS sobre el flujo de la migración al norte”, es mejor dejar que sea el gobierno mexicano quien hable en primera persona sobre sus protocolos de seguridad y no hacerlo desde plataformas externas dando pie a que se malinterpreten las cosas. ¿Usted, qué opina?

