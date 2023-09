Incertidumbre naranja

El estruendo del rompimiento Dante-Alfaro tiene aturdidos y desorientados a los emecistas de Jalisco.

Le preguntan a sus dirigentes, sobre todo las y los militantes con la aspiración de alguna candidatura, si siguen siendo del partido Movimiento Ciudadano o ahora ya son sólo alfaristas.

Poca calma y claridad les trajo el encuentro que sostuvo el líder nacional emecista, Dante Delgado, la semana pasada en la Ciudad de México, con el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, el coordinador de los senadores naranjas, Clemente Castañeda y el secretario del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer.

Y es que la decisión de no revelar los acuerdos y contenido de este conclave naranja, que se dio luego de toda la andanada de críticas y descalificaciones a las decisiones tomadas en la dirigencia nacional de ese partido por parte del mandatario estatal, dejó en la nomenclatura y la militancia naranja más preguntas que respuestas.

Desde luego, la mayor preocupación es que si ya el panorama de la repartición de candidaturas estaba complicado por el dilema de si los alfaristas apoyaban o no a Lemus como su abanderado a la gubernatura, el escenario se hizo más complejo por las desconfianzas suscitadas entre la dirigencia nacional y los liderazgos emecistas incondicionales a Alfaro en Jalisco.

Ayer, por lo pronto, en la ciudad lucieron muchos espectaculares de Clemente promocionando su informe legislativo del viernes próximo, quien también busca la candidatura a la gubernatura y a quien Alfaro ha mencionado como su sucesor en el liderazgo del emecismo cuando se retire de la política al final de su sexenio.

Mucho se especuló también si la invitación del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Alfaro a su quinto Informe en Campeche el viernes pasado y posterior paseo de prueba en el Tren Maya sería aprovechado para hablar de la situación en MC, y la conveniencia para Morena de que los naranjas vayan solos a la contienda presidencial, pero sin divisiones internas, lo que ayer fue descartado por el propio gobernador.

Siguen también las discrepancias en torno a si MC debe competir sólo, como lo ha señalado una y otra vez su dirigente nacional, y quienes apoyan la idea de Alfaro de no dividir el voto opositor y sumarse al Frente Amplio por México (FAM), que la semana pasada decidió postular a Xóchitl Gálvez.

Ayer Clemente insistió en que esta decisión no debe quedar sólo en la voluntad de Dante sino abrir toda una discusión interna en MC. Luis Donaldo Colosio, el alcalde de Monterrey que se había opuesto inicialmente a alguna alianza, ayer dijo renunciar a ser candidato presidencial para no dividir el voto opositor, al igual que lo expresó su colaborador Agustín Basave. Del otro lado, inamovibles en que MC debe ser la tercera vía y no ir ni a la esquina con el PRIAN, está Dante, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el líder de los diputados naranjas, Jorge Álvarez Máynez.

Así el escenario de la incertidumbre naranja.

