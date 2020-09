Importancia de las instituciones

Las instituciones son formas de organización jurídica creadas por la sociedad para el cumplimiento de sus objetivos públicos y privados. Es pertinente, a fin de reducir el riesgo de confusiones, aclarar el concepto. Para ello pondré un ejemplo: las Instituciones son a nuestro país lo que el esqueleto es a nuestro cuerpo. La naturaleza es sabia, cada uno de los 206 huesos del sistema óseo tiene una razón de ser: la columna vertebral soporta nuestro peso, la caja torácica protege los órganos más delicados, piernas y pies son nuestro medio de locomoción y los brazos, con sus manos, son fundamentales para desempeñar nuestras tareas. ¿Y qué decir de la cabeza? Santa sanctórum de nuestro cerebro. Simplificando la idea, el sistema esquelético es como la estructura de los edificios, pues sin ella no se sostendría ni un ladrillo. Así, la construcción social que es México solo puede crecer y desarrollarse si contamos con instituciones sólidas que garanticen la vida en común.

Los seres humanos, desde la concepción, somos sujetos de derecho; el primero, el derecho a la vida. Una vez desprendido del seno materno, el infante debe ser protegido por la sociedad en tanto se desarrolla física, mental y culturalmente hasta llegar a la edad adulta y pueda valerse con sus propios medios. Para garantizar ese derecho, y muchos más, existen las instituciones. Imaginemos por un momento ¿qué sería de cualquier sociedad si no hubiese orden, disciplina, respeto? Todos haríamos lo que nos viniese en gana: la anarquía. Para que esto no sea así se crearon las instituciones. La más importante es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ella emanan las demás. Ésta define el sistema de organización política, las facultades y los límites de los Poderes, el régimen de propiedad, los derechos sociales, las libertades individuales, puntualiza los grandes objetivos nacionales, determina las fuentes para financiarlos y quiénes son los responsables de cumplirlos.

Las instituciones pueden ser públicas o privadas. Algunas de las primeras son: el Gobierno de México y los gobiernos de estados y municipios, la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y los congresos locales, el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia y sus equivalentes estatales, el Ejército Mexicano, la Red de Universidades Públicas y privadas, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional Electoral, y la Comisión de Derechos Humanos.

Entre las privadas podemos señalar a las Iglesias y a los organismos empresariales que los representan como las cámaras de comercio; las hay, entre cientos, culturales, deportivas y filantrópicas. Cada una de las instituciones tiene un propósito específico dentro de la sociedad. Si algunas de ellas no lo han cumplido o lo hacen deficientemente deben ser actualizadas, pero de ahí a considerarlas corruptas, caducas o ausentes de representación, hay una gran distancia; más aún si el señalamiento obedece a prejuicios establecidos. Es un desacato a la razón.

Cuidemos a las instituciones: son garantía de certidumbre en la vida de nuestra sociedad.

