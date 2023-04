“Iba por México”

En el pensamiento antropológico de Jean-Paul Sartre, la única manera en que dos personas se hermanen es cuando lo hacen para ir en contra de una tercera. Es un pensamiento negativo, pero no precisamente ingenuo. A lo largo de los siglos, puede constatarse esta verdad, y ahora lo vemos en la coalición política que desde 2020 opera en México rumbo a las elecciones 2024. De hecho, lo único que tienen en común PAN, PRI y PRD es que se unen para ir en contra de MORENA. Es una coalición singular, pues cada uno de estos partidos trae su propio expediente. Han tenido ya sobradas oportunidades de gobernar haciendo incontables promesas, hasta esta última, que es la más denigrante de todas: unirse solo para derrocar a un opositor.

Su lema “va por México” es todo, menos creativo. Ha sido utilizado una y otra vez, de manera repetitiva, por lo menos desde la campaña de López Mateos, y de manera repetitiva México ha sido lo único que jamás se ha beneficiado. Tenía más originalidad don Nicolás Zúñiga y Miranda, cuyo último lema de campaña fue “Dos huevos por un centavo”.

Siendo como somos olvidadizos, ya no recordamos una enseñanza clave de un político poco común, Makío: “lo importante no es cambiar de dueño, sino dejar de ser perro”. Si lo traducimos a las condiciones reales del momento presente, diríamos que lo importante no es cambiar de partido, sino cambiar el sistema político que ha permitido y sigue permitiendo el desastre sexenal del país en manos de las maniobras de los partidos y sus inquietos beneficiarios, mientras que los ciudadanos seguimos siendo perros, pero de distinto dueño cada seis años.

Para que “vayamos” por México, una vez más, se ha requerido primero orquestar una campaña artificiosa para convencer a determinados sectores de la población de que México está en camino de la ruina; lo está desde el siglo XVI. Ya lo dijo Margaret Thatcher: “México es el país más rico del mundo, pues desde el siglo XVI lo están robando y no se lo acaban”. Por cierto, que tal vez la ministra inglesa no era consciente de que entre los robadores han figurado infinidad de veces sus conciudadanos y “parientes”.

Ir por México puede así significar la defensa de un pretendido “derecho”: “ahora nos toca volver a robar a nosotros”, o sea, todos debemos tener la oportunidad de llevar a México a la ruina, pero no tanto que ya no quede nada qué robar para la siguiente generación de políticos. En el fondo, somos muy considerados, y, desde luego, que en el presente sexenio tampoco hemos llegado a ninguna ruina, tampoco hay que exagerar.

Pero que nadie se asuste, las campañas políticas son siempre así, son como esas obras de teatro que duran en cartelera años y años y nadie parece enfadarse, obras en que los actores se aman, se odian y se pueden hasta matar, pero más allá de los escenarios, tras las bambalinas, estrados, palestras o mítines, todos siguen siendo amigos en la medida que se protegen unos con otros para seguir beneficiándose del sistema, y por lo mismo, conservándolo a como dé lugar; mientras siga habiendo perros, correas no han de faltar.