Humor navideño

Las fiestas navideñas tienen por objeto alegrar nuestro espíritu para olvidar las penas, los fracasos, los contratiempos, los malos ratos. Por esta razón dedico esta colaboración al buen humor.

“La potencia intelectual del hombre se mide por la capacidad de buen humor que puede desarrollar. Nietzche”.

El buen humor es uno de los elementos conformantes de la felicidad. El amor, la belleza, la música, la paz, la tranquilidad, la armonía, la generosidad, la caridad, la humildad, la sencillez, la paciencia, la templanza, la justicia y el buen humor, son los elementos que debemos procurar para ser felices. Para esto hay que evitar el odio, el ruido, la guerra, el bullicio, el desorden, la avaricia, la codicia, el orgullo, la altanería, la impaciencia, la ira, la gula, la pereza, la lujuria y la injusticia.

Ante la pregunta ¿a qué venimos al mundo? Una buena respuesta sería “a ser felices”, para lo cual no hay un curso de aprendizaje. Vamos a agregar cuatro elementos más que conforman la felicidad: salud, dinero, amor y buen humor. Quien tenga estas cuatro cosas puede dar gracias a Dios, pues con ellas uno vive libre de preocupación (estribillo de una canción de mediados del siglo pasado).

Se considera que el buen humor lo cura todo: Si hay salud, pero no hay buen humor, no disfrutamos de ella. Si hay dinero, pero no hay buen humor, no lo apreciamos. Si hay amor, pero no hay buen humor no lo gozamos. Si hay buen humor, pero no hay salud, lo sobrellevamos mejor. Si hay buen humor, pero no hay dinero, no le damos importancia, el dinero va y viene. Si hay buen humor el amor llegará solo. Envejecer es siempre menos doloroso si lo hacemos con buen humor. Para envejecer con dignidad tienes que mantenerte joven. Esto se logra con el buen humor.

El buen humor no consiste tan solo en reír ante un buen chiste, no es la carcajada estridente; reír es el síntoma externo del buen humor, el buen humor es una actitud ante la vida, es reconocer el lado alegre de los hechos y las circunstancias. El buen humor ayuda a aliviar las congojas y las culpas, transforma nuestros melodramas en comedias bufas.

El bufón es el rey feo del buen humor, la ironía es la caricatura del buen humor. La ironía hiere el buen humor. El buen humor crea puentes. El buen humor es la alegría del espíritu. El buen humor es producto del ingenio. La sonrisa es la puerta del buen humor.

El primer paso para cultivar el buen humor es reírse de sí mismo. Reírse de los demás no es síntoma de buen humor, tampoco el sarcasmo es buen humor. Hay que reír con otros en vez de reírse de los otros. El chiste fomenta el buen humor. El chiste irreverente no ofende al Señor, él lo sabe y más si es de clérigos y monjas. En fin, el chiste es bueno para la salud, reír siempre es bueno. El efecto que tiene en la vida de los demás es la moneda más valiosa del mundo.

El buen humor también puede aplicarse a la sociedad en su conjunto. El humor del mexicano es simplemente pasarla bien. México es el segundo país más feliz del mundo después de Costa Rica, según estudio de la ONU. A todos los lectores de EL INFORMADOR, les deseo que de veras sean felices por siempre.