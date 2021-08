Hispanos, el nuevo rostro de EE UU

Casa de las Américas, revista de origen cubana -dedicada a la promoción del arte, la música, la investigación y difusión de estudiosos de la literatura- publicaba a mediados del 2018 que en Estados Unidos “en las tres últimas décadas se ha producido un incremento sin precedente de la población de origen latinoamaricano” y que para el Censo del 2020 se podría alcanzar la cifra de 52 millones, pronóstico en el que coincidían otras organizaciones involucradas en el tema poblacional. Y este jueves la sorpresa fue mayúscula cuando se dieron a conocer detalles del Censo, que muestran que los anglos crecieron menos en proporción, mientras que los hispanos llegaron el año pasado a los 62.1 millones en Estados Unidos -en un universo de poco más de 331 millones de habitantes-, lo que representa un crecimiento del 23 por ciento comparado con las estadísticas de diez años atrás. Los números fríos señalan que más de la mitad del crecimiento total de la población fue de origen hispano.

Los hispanos son la segunda minoría y son el nuevo rostro de Estados Unidos y esto debería de reflejarse como un sector poblacional influyente y de peso, que aún no tiene.

Hace ya más de 15 años Samuel P. Huntington, profesor de Harvard, escribió un artículo titulado ‘El Reto Hispano’, que en aquel entonces provocó severas reacciones, donde señalaba que “El flujo persistente de inmigrantes hispanos amenaza con dividir los Estados Unidos en dos pueblos, dos culturas y dos lenguas”. Hay quienes lo interpretaron como una amenaza, cuando en realidad solamente se refería a la identidad que provocaba la presencia de los hispanos en todos los sectores de la población. Desde ese entonces ya se destacaba las enormes aportaciones económicas de los hispanos y lo que significaba para el mercado de trabajo y producción para el país.

Hay quienes ven a la población hispana como una amenaza a la identidad norteamericana y como una debilidad social al integrarse cada día más al tejido comunitario, pero también hay quienes observan las fortalezas de las aportaciones que ofrecen y las oportunidades que se presentan en todos los sentidos.

Al margen de esas consideraciones, la realidad es que los hispanos son una quinta parte de la población -sin tomar en cuenta a los millones de indocumentados no tomados en cuenta en el Censo- que pesa mucho y eso debe de reflejarse en el poder político de los hispanos. A pesar que cada día esta minoría se prepara más y en mayores cantidades asisten a las universidades, no se ha logrado crecer en la representación política proporcional. Se ha carecido de líderes hispanos que marquen la diferencia en la arena política y que aspiren a puestos de decisiones trascendentes. Hoy, que las cifras demuestran la notable presencia de hispanos, debe reflejarse en las posiciones de poder para no dejar pasar este momento histórico y no perder la oportunidad brillante que se vislumbra. ¿Usted, qué opina?

