Hechos son amores

El equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador se ha empeñado en dar una buena impresión a los actores económicos tanto nacionales como internacionales, lo cual se agradece.

Si bien es cierto que las señales que se han mandado son muy positivas y completamente diferentes a las esperadas, es importante tener en la mira a su equipo de trabajo y a sus allegados para ver si efectivamente todos van en la misma línea moderada y de asistencia social que hasta ahora se ha proyectado.

Como una gran parte de quienes ganaron puestos de elección popular en el interior de la República en Morena no lo hicieron por méritos propios, sino por haber hecho sus campañas al lado de la foto de López Obrador, y como una parte importante de lo que ha ofrecido es un sentido de austeridad y justicia, no estaría de más ver que ellos son congruentes con su líder.

Quizás resulte soñador, pero no estaría mal que dentro de las pretensiones del nuevo Gobierno se incluya una reducción importante en el costo del Congreso ya que por sus sueldos y dietas, los legisladores resultan costosísimos para el país; si a esto le agregamos el bajo nivel de capacitación que tienen muchos de los elegidos, resulta injusto que gocen de tantos privilegios habiendo tanta pobreza en el país.

Una iniciativa de este tipo que de verdad demostraría congruencia entre el decir y el hacer. Ojalá la veamos, el buen juez, por su casa empieza.

Hitler y el racismo norteamericano (segunda parte)

Parecería exagerado el pensamiento de que los nazis se inspiraron en leyes de Estados Unidos, pero una mirada atenta a los documentos de aquella época nos revela que hay gran evidencia de que los nazis tuvieron gran interés y admiración por las prácticas, programas y logros en materia de discriminación racial y no vieron a Estados Unidos como un país opuesto a sus fines ideológicos. Hitler mismo, en Mein Kampf (Mi Lucha) escribió que admiraba la riqueza y capacidad de inventiva de ese país y respetaba mucho a Franklin D. Roosevelt por su New Deal que consideraba fascista. Numerosos historiadores han descrito y relacionado la influencia norteamericana en los más despiadados y criminales programas nazis, especialmente en la eugenesia y las sangrientas y exterminadoras conquistas nazis del Este de Europa. La pretensión de lograr una raza pura y sin mezclas étnicas fue un postulado muy importante del nazismo al igual que la prevención del nacimiento con defectos hereditarios, practicando la eutanasia en dichos casos. El historiador Stefan Kühl demostró que había una estrecha comunicación entre los abogados de esas prácticas de ambos países durante los años treinta del siglo pasado, promoviendo incluso la esterilización de los mentalmente deficientes y la exclusión de los inmigrantes considerados como inferiores racialmente hablando (latinos, africanos, orientales y árabes entre otros). Si bien no eran los únicos países que simpatizaban con esas teorías, los extremos a que llegaron los nazis están documentados en las exterminaciones masivas del Holocausto y los campos de concentración. Los nazis se fascinaron con la gestas de Norteamérica que conquistó el Oeste combatiendo y diezmando indiscriminadamente a las poblaciones nativas, consideradas como inferiores y que mermaban el Lebensraum (espacio vital) de Estados Unidos, país a todas luces imperialista, como lo demuestra el hecho de haber desposeído a México de más de la mitad de su territorio mediante intrigas y guerras totalmente injustas: y que ha enclaustrado a los sobrevivientes de esa limpieza étnica contra las tribus nativas norteamericanas, en guetos paternalistas.

Por Sergio López Rivera

Nuevo proyecto de nación de López Obrador, Presidente electo de la República Mexicana

Amplia mayoría elige a López Obrador como Presidente de México, el 1 de julio de 2018. El segundo y tercer lugar han sido para el PAN y el PRI, respectivamente. Esto es un parteaguas importante, no sólo porque es la primera vez que un candidato de las izquierdas gana la Presidencia, sino porque son las mayores elecciones de la historia del país. Con una participación de más de 70 millones de mexicanos, o sea 63% del padrón, se renueva al Presidente y además, a otros tres mil 400 cargos: 128 senadores, 500 diputados, ocho gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a miles de cargos locales.

Entre los 10 compromisos que guiarán al gobierno de López Obrador, (bit.ly/2NxVR4z) destacan los siguientes:

1.- Un Estado Democrático de Derecho; que aplicará al pie de la letra el criterio de que “al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie”. La política exterior se guiará por los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos;

2.- Se convocará al pueblo para hacer de la honestidad una forma de vida y de Gobierno. Se eliminará la corrupción.

3.- Se descentralizará el Gobierno federal para promover el desarrollo en todo el territorio nacional y a fin de estar en mejores condiciones de enfrentar el reto de la vulnerabilidad de la Ciudad de México ante sismos y problemas de abasto de agua y otros servicios.

4.- Se rescatará al campo y a sus pobladores del abandono y la pobreza, con prioridad a los pueblos indígenas.

5.- Atender la grave problemática del sector energético del país. Se detendrá la caída en la producción de petróleo, gas, gasolinas, diésel y petroquímicos.

6.- El Estado promoverá el desarrollo económico y el fortalecimiento del mercado interno. No aumentarán los impuestos ni la deuda pública.

7.- Los jóvenes tendrán garantizado el derecho al estudio y al trabajo. Todos los jóvenes que estén cursando el nivel medio superior tendrán una beca mensual y 300 mil universitarios de familias de escasos recursos económicos recibirán un apoyo de dos mil 400 pesos mensuales; también se contratará a dos millones 300 mil jóvenes.

8.- Se aumentará al doble la pensión a los adultos mayores del país, o sea, a mil 200 pesos mensuales. Este apoyo será universal, también lo recibirán jubilados del ISSSTE e IMSS. Asimismo, todas las personas pobres con discapacidad tendrán derecho a una pensión.

9.- Garantizaremos la educación gratuita en todos los niveles escolares. Se emprenderán acciones para una mejoría verdadera de la calidad de la enseñanza. La promoción de la ciencia y la cultura serán consustanciales a todas las acciones de Gobierno.

Se hará valer el derecho constitucional a la salud al garantizar atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población. Se fomentará el deporte como un instrumento de salud preventiva y factor de desarrollo y bienestar personal.

10. Para enfrentar el grave problema de la violencia y la inseguridad se dará atención a las causas económicas y sociales que han incidido en su gestación y se pondrá orden para asegurar la tranquilidad de todos los mexicanos.

La autoridad electoral y el resto de candidatos han reconocido la victoria de López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, formada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES). El Presidente electo que entrará en funciones el 1 de diciembre, ha declarado que el nuevo proyecto de nación busca establecer una auténtica democracia, que no tiene intención de construir una dictadura abierta ni encubierta, sino erradicar la corrupción y la impunidad; y que dará preferencia a los más humildes y olvidados en el desarrollo y fortalecimiento de todo el territorio nacional.

Por Margarita Camarena Luhrs

Las absurdas tres íes

Ha transcurrido de manera –por demás, sorprendente– esta primera semana de julio; esta primera semana, tras el tercer proceso electoral/presidencial del siglo XXI, en México. Y nadie, o quizá muy pocos, desde su situación privilegiada, pudieron imaginar lo que ha sucedido en ella; contra todo pronóstico.

Pudieran decirme algunos que las afamadas encuestas lo habían venido preconizando con absoluta antelación. Sí, definitivamente, pero nunca lo imaginamos en la forma que se ha desarrollado. Aunque teníamos como antecedente, la manera –también sorpresiva– como las elecciones que culminaron el siglo XX y la hegemonía del presidencialismo en nuestro país, con el arribo de “Amigos de Fox” a Los Pinos; es muy relativo el parangón, entre ambos procesos. Hasta los discursos del tipo de las botas son diametralmente opuestos, salvo en lo tedioso y kilométrico, pues NO ha perdido la costumbre de perorar sin que se le pida; quizá en un último –y no tan vano– intento, por rescatar su furtiva pensión.

Fue tan copiosa y decidida la participación de la mayoría del electorado, que prácticamente con sólo abrir las urnas y agrupar los sufragios el reporte inmediato de los representantes de partidos y candidatos, a sus centros de campaña, encendió la alarma de la abrumadora tendencia del resultado. No hacían falta las actas oficiales con sus cifras. A simple vista de los dispares volúmenes de boletas, en la mayoría de los centros de votación, obligó a los candidatos no favorecidos a reconocer cívicamente su derrota. Era un hecho consumado.

Hubo quienes –más por costumbre y afición– le criticaron al Presidente Peña el hecho de que no saliese a los medios a felicitar al candidato triunfador, como en el año 2000 lo había realizado Zedillo. No, no fue uno más de sus errores, fue cabalmente su respeto institucional a la declaración formal del resultado, del llamado “conteo rápido” por parte de la autoridad electoral que es el presidente del INE.

En fin, que no paraban las sorpresas: cerramos la jornada electoral con un discurso mesurado del virtual Presidente electo, bien escrito y parsimoniosamente leído. Magnífica señal; mis respetos. Quedó atrás el tono populachero para dar paso a la prudencia, insólita sensatez y gravedad en el trato. El momento lo ameritaba y lo supo hacer.

Soy de ese otro –también volumen grande– de ciudadanos que NO votamos por él, y que aún estamos lejos de tenerle confianza. Pero estos incipientes pasos, que él y su anunciado equipo de colaboradores están dando, nos tienen gratamente sorprendidos. Finalmente, no importa si tengo que tragarme mis propias palabras y opinión, porque AMLO resulte ser un buen gobernante para bien de nuestro México.

Las absurdas 3 ÍES que denominan el presente tema son, a mi personal manera de ver el resultado electoral, los motivos que orillaron a la mayoría de los ciudadanos para ejercer su voto: 1) la IRA, que con gran perseverancia le fueron sembrando en la conciencia, los innumerables errores cometidos por el partido en el Gobierno y su titular; magnificados repetitiva y oportunamente (hasta la saciedad) por los estrategas de Morena. 2) el HÍGADO, utilizado por esa gran mayoría, para “analizar” y decidir su voto (el hartazgo, NO dio espacio al uso del cerebro). Y 3) la IDIOTEZ, en tres genuinas y ridículas vertientes: a) los que concedieron su voto, no por su conocimiento, convicción o fe en el candidato, sino por el simple hecho del “ya NO por los otros”; b) quienes en un exceso de soberbia llegamos a pensar que se seguía contando con el respaldo institucional, suficiente, para contrarrestar la “exagerada” fortaleza del “ya sabes quién”; y c) la indecencia de ciertos líderes e intereses que motiva a pensar como lo han insinuado algunos columnistas, que esto ya estaba decidido con bastante antelación y “negociado en lo oscurito”. Por lo menos nos dieron “atole con el dedo” con supuestas y tendenciosas encuestas.

Por fortuna, parecen vislumbrarse tenues luces esperanzadoras al final del túnel que oscurece el panorama: 1) la transformada actitud, palabras y voz del virtual candidato electo; 2) el amplio conocimiento teórico del muy buscado prospecto de secretario de hacienda que aunque contradice promesas –que bien sabíamos, difíciles de realizar– busca la estabilidad de los mercados, equilibrio del presupuesto y serenidad para los capitales; y 3) los mensajes que empiezan a circular por parte de varios de sus cercanos colaboradores: un Esteban Moctezuma, más ecuánime y maduro al que vimos con Zedillo y su diferente trato a la Reforma Educativa para su mejora y consolidación, así como un entusiasmo motivador, por parte del joven Miguel Torruco, que nos pinta a un convencido grupo de ciudadanos, dispuestos a buscar un mañana muy positivo para México (que, deseamos de corazón, no termine en leyenda patria como el monumento a los Niños Héroes; epílogo de su video). A contrapeso, las actitudes de Morena en Puebla y las no pocas lacras que están llevando al Congreso de la Unión, y a otros cargos públicos locales, mantiene la preocupación latente. Ya hubo hasta una expulsada de su partido en BC, pero argumentan que ya electa, es senadora. Que yo sepa, el fuero se adquiere hasta que se rinde protesta y sus desfiguros públicos –por no llamarlos de otra manera– ameritan un proceso legal que la deje fuera. “El buen juez, por su casa empieza”; Andrés Manuel.

Por Uriel Eduardo Santana Soltero

Retos y riesgos

Designado por mayoría los integrantes de los poderes: Ejecutivo, en la persona de Andrés Manuel López Obrador y en el Legislativo con relativa familiaridad, se supone un encuentro cordial y unánime para el enfrentamiento de cumplir y hacer cumplir las propuestas de campaña en torno a eliminar la corrupción y pugnar por mejoramiento en materia de seguridad.

En tal contexto está de por medio la educación y la infraestructura para la ocupación, con el fin de que ambas redunden en tranquilidad y unidad en los propósitos; incluido el Tratado de Libre Comercio y la migración con peligrosos efectos de riesgo en la economía y relación con nuestros vecinos del Norte.

Dios nos guarde de la discordia.

Por Carlos Cortés Vázquez