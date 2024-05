El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informó anoche, a través de un comunicado que compartió en redes sociales, que el Sistema Interconectado Nacional (SIN) entró en “estado de emergencia” debido a una alta demanda de electricidad provocada por la segunda onda de calor que se vive estos días en el país.

El SIN, es decir, la red eléctrica de que abastece a los mexicanos, registró ese problema luego de que la alta demanda de energía se dio por el uso masivo de aires acondicionados, ventiladores y otros aparatos eléctricos en hogares y locales comerciales y de servicios en diversos Estados.

El estado de emergencia provocó cortes de energía en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato y Zacatecas, donde los usuarios reportaron en redes sociales la falta de electricidad.

En Jalisco hubo reportes aislados de falta de luz en algunos municipios fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, las autoridades no confirmaron el apagón en esta demarcación.

Hasta el cierre de esta edición, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ofreció datos ni cifras sobre la cantidad de hogares afectados. Sólo compartió el documento emitido por la Cenace.

La falta de respuesta del Gobierno federal ante este evento provocó el enojo de algunos usuarios de las redes sociales.

“Como el descarrilamiento que no fue descarrilamiento, tampoco es apagón, es la distribución equitativa de la oscuridad para el bienestar del pueblo”, escribió Norberto Pérez.

“El Gobierno morenista de López Obrador y su candidata Claudia Sheinbaum dirán mil pretextos del apagón, pero lo que sí es evidente es que no saben administrar el sistema de energía nacional”, agregó Héctor García.

“Justo acabamos de tener un apagón durante una hora en toda mi colonia. Necesitamos buenas políticas energéticas, por eso es importante salir a votar este 2 de junio”, acentuó Gabriela Cabral.

“A oscuras y sólo con los ladridos de los perritos es como se encuentran los fraccionamientos por el apagón”, compartió Jacqueline Servín.

“Apagones en múltiples ciudades del país. ¿Emergencia nacional o negligencia criminal? Lo he dicho y lo repito: en mi Gobierno vamos a tener energía limpia, barata y suficiente”, resaltó Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la alianza que conforman los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

El lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante esta semana prevalecería la segunda onda de calor, asociada con una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, “lo que ocasiona ambiente de caluroso a muy caluroso en México”.

En junio de 2023, la CFE reportó problemas en el suministro de energía a causa de la onda de calor que pegó en el territorio nacional.

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) no fue la excepción. Este medio documentó que en al menos 17 colonias de la ciudad los habitantes lidiaron con falta de agua y apagones. Mónica Aguilar contó que además de no poder usar ventiladores, tuvo que mover medicamentos y alimentos para que no se echaran a perder por la falta de congelación.

A pesar de los eventos referidos, la CFE ha aclarado que cuenta con la infraestructura suficiente de generación, transmisión y distribución para garantizar el suministro de energía a los más de 47 millones de usuarios en México a través del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), por lo que no se prevén afectaciones, ni siquiera ante las demandas por las altas temperaturas climáticas.

De acuerdo con la paraestatal, con la ola de calor la demanda de energía aumentó 5% en todo México, lo que para el SEN constituirá una demanda máxima de 53 mil MW y actualmente se cuenta con una capacidad de 59 mil MW.

CT