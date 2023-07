Hagan sus apuestas: AMLO vs Xóchitl

López Obrador ahora se convirtió en ‘analista’ político. Durante la mañanera de ayer -tal y como lo había prometido la semana pasada- ‘pronóstico quién será’ la candidata presidencial por parte de la oposición. Ya hasta se preguntó cuál será la reacción de Santiago Creel ante ‘la inminente’ designación de Xóchitl Gálvez y hasta explicó porque muchos dentro de la oposición ya se bajaron, algunos de la carrera por la nominación. Además, retó al Instituto Nacional Electoral (INE) a que no lo pueden multar, porque supuestamente ‘él no habla de campañas’.

Tal y como se esperaba, en el momento en que alguien de la oposición empezara a despegar o ‘sacar la cabeza’, la embestida desde Palacio Nacional comenzaría con ‘el tiroteo’. Y así fue. Cuando Xóchitl sobresale en la conversación política, acompañada de las novedades de los partidos en coalición y en los medios acapara la atención, dejando en segundo plano los temas presidenciales, López Obrador aparece para contrarrestar y tratar de continuar como el centro de atención.

El mensaje de AMLO asegurando que Xóchitl será la designada de la oposición y señalando que “...ellos suponen que si nació en un pueblo va a tener el apoyo de un pueblo, y además es en realidad parte de ellos, no del pueblo, sino ella forma parte de los conservadores, desde luego no es de los de arriba, pero si forma parte del agrupamiento, porque también en el bloque conservador hay nivelitos”, encontró eco en la ‘supuesta’ candidata opositora, ya que la respuesta de Xóchitl fue contundente y sin rodeos: “Usted no se puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios, porque usted señor presidente, es un machista. Las únicas mujeres que usted respeta, es la usted impone, porque a los machos como a usted, les asusta una mujer independiente e inteligente”. Y para rematar, Xóchitl le dijo a AMLO que “A mí nadie me ha regalado nada y le pido una cosa: respéteme que usted será quien me entregue la banda presidencial”. El pleito está declarado y de ahora en adelante la atención estará centrada en la ‘contienda AMLO vs Xóchitl’, por lo que cabría gritar, “hagan sus apuestas”.

Habrá que recordar que Xochitl ya fue a Palacio Nacional a tocarla puerta para que se le permitiera el derecho de réplica -que un juez le había concedido- después de que el pasado 27 de diciembre el presidente López Obrador en su conferencia respondió a la propuesta de Xóchitl de quitar los programas de apoyos a los adultos mayores, que usara “otras tribunas y que vaya a engañar a otra parte”. Y el pasado 12 de junio se presentó a la mañanera, negándole el acceso. “No vengo a reclamar o montar un show, no vengo a pedirle al presidente ni una pizca de su popularidad. Vengo aquí a reclamar respeto, respeto a la ley, respeto a los otros poderes y respeto a los ciudadanos que no pensamos como él. También es nuestro presidente porque somos pueblo y está obligado a escucharnos”.

Xóchitl ya fue a Palacio -llegó en bicicleta- a tocar la puerta y no le abrieron. Ahora vamos a ver si con la ‘llave de elección’ -llegando en automóvil blindado- se le abre el portón principal y de paso se convierte en la primera mujer en recibir la banda presidencial. ¿Usted, qué opina?

