Gran desorden en las campañas

Las llamadas precampañas que son realmente campañas de los tres candidatos, llamados todavía precandidatos, que son José Antonio Meade por la coalición Todos por México con el PRI, PVEM y Nueva Alianza; Ricardo Anaya por la coalición Por México al Frente, con el PAN, PRD y MC; y Andrés López por la coalición Juntos Haremos Historia, con Morena, PT y PES, han sido un verdadero desorden y una agresión a la mente de los mexicanos pensantes, con propagandas en los medios cada cinco minutos, aunque dicen que en los próximos días por ley se van a terminar, pero seguirán las redes sociales en la concatenación de mensajes, unos que son ciertos y la mayoría son agresiones y mentiras.

Ninguna duda hay que de los tres candidatos, José Antonio Meade sería mejor Presidente, por su capacidad, por su preparación, por su experiencia, por su limpieza y por todo lo que ha expuesto; desgraciadamente su manera de expresarse es demasiado seria y no entusiasma tanto al pueblo, porque sus mensajes no son populistas sino más bien serios pero más profundos y de valor para México, que tendría mucho mejor imagen a nivel internacional con Meade como Presidente que con Anaya o López; por supuesto tendríamos muy buena relación con los demás países, ya que Meade tiene gran cultura, preparación, extraordinaria visión para manejar el desarrollo de nuestro país y ofrece las condiciones idóneas para armonizar el cambio con la continuidad. Su problema puede ser que como él nunca había tenido un partido y era obligación afiliarse a uno para contender como candidato, aceptó la invitación del PRI que no tiene la simpatía del pueblo actualmente.

Anaya alborota con su discurso y le llega más a la gente, pero no tiene la experiencia ni la capacidad para dirigir a un país como México. Hay que recordar sus antecedentes, que traicionó a Gustavo Madero y Margarita Zavala, los compañeros de partido que lo apoyaron cuando era presidente del PAN, para llegar hábilmente a postularse como candidato a la Presidencia.

De Andrés López ya sabemos su discurso, lo hemos oído por 15 años que lleva haciendo campaña, hábilmente con su hablar populista y prometedor de grandes logros, mentiras y deseos como el que México debe ser miembro de la Revolución Bolivariana y aunque esté apoyado por un grupo importante encabezado por Poncho Romo, empresario exitoso y positivo de Monterrey, sería un gran tropiezo para nuestro México si llegara López a la Presidencia. Con respecto a los rusos, se ha notado que lo apoyarían porque López dirigiría un México con problemas y trataría de provocarle tropiezos a EU, hechos que harían sonreír a Rusia.

Aparentemente en las encuestas, que nunca son ciertas, López va adelante y Meade y Anaya van muy parejos; un gran grupo de mexicanos ha expresado que, si fuera cierto y llegaran en esas posiciones a las elecciones, si no se encontrara Meade en segundo lugar, muchos preferirían votar por Anaya con tal de que no ganara López.

Por lo pronto, esperemos que las campañas se ordenen, que los mexicanos entendamos la diferencia de valor entre los candidatos y que Meade sería mejor Presidente, porque se debe tomar lo bueno que hay en México y hacer el cambio aprovechando lo positivo que se ha demostrado, desechando lo malo que no es todo; es muy importante que exista esa continuidad, esa armonía.

Correo electrónico: jmgva@gvi.la