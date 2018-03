Gran Premio de Australia

Suerte y perfección

Sebastian Vettel y Ferrari repitieron la hazaña de hace un año y conquistaron el primer Gran Premio de la temporada en Australia. En una carrera sin mucha acción al frente de la parrilla, fue suficiente un golpe de suerte y una buena estrategia para que Vettel lograra defender su posición, sin embargo no pretendo demeritar lo hecho por el alemán. Manejó una carrera pulcra y práctica, aunque sabemos que en velocidad y ritmo reinan las Flechas Plateadas, Sebastian nunca puso en peligro su liderato. Como en cada carrera, y en especial en la partida inaugural, la polémica existirá, pero no podemos siempre culpar a las circunstancias por un resultado diferente. Los hechos en mi opinión son los siguientes: Mercedes tiene mejores herramientas que Ferrari, eso no creo que pueda discutirse, pero la escuadra italiana y el tetracampeón refrendan el hambre necesaria para sumar títulos. Por su parte, Kimi Raikkonen mostró tintes del piloto que le valió el sobrenombre de “hombre de hielo” y defendió su tercer puesto sin arriesgar o comprometer su monoplaza. Este inicio de temporada tengo que admitir, me entusiasma. Monoplazas escarlatas competitivos y la calidad de pilotos con los que cuentan son buenas noticias para toda la afición.

Novela

La nueva administración de la Fórmula Uno operó por primera ocasión un Gran Premio sin la sombra del padre de serial que conocemos y hubo cosas buenas y otras criticables. Aunque no soy fanático de las teorías de conspiración, debo admitir que las personalidades, diálogos y actitudes de los protagonistas levantan sospechas. Liberty Media necesita una plataforma vendible y creando personajes, rivalidades y amistades dentro de la parrilla puede ser la receta perfecta. La madrugada del sábado, después de la calificación, hubo un intercambio de palabras entre Sebastian Vettel y Lewis Hamilton que, para mi gusto, dejó claro qué papel jugaron los pilotos ante los medios y el público. La nueva administración debe de estar consciente hasta dónde puede estirar la liga sin desprender a aquellos que seguimos el serial desde hace décadas. No es mala idea crear el escenario más atractivo mientras que el deporte no pierda la importancia; para aquellos que fuimos pilotos, lo más gratificante es lograr una giro más allá de lo que antes era el límite. Si el circo se convierte en un “reality show”, muchos buscaremos opciones que satisfagan nuestra necesidad de adrenalina.

Lágrimas

La única escuadra americana en la máxima categoría estaba destinada a tener un día memorable con ambos coches en zona de puntos y no por circunstancias, sin embargo en menos de cinco minutos el sueño se convirtió en pesadilla para Haas. Aunque he repetido en múltiples ocasiones sobre este espacio mi sorpresa al conocer el verdadero potencial del nuevo monoplaza de Haas, tengo que admitir que fue Kevin Magnussen el piloto que más brilló, aunque su actuación duró muy poco. Haas ha sido víctima de fuertes críticas durante el invierno y aún más en Australia sobre el parecido entre su chasis que utilizan en 2018 y el que operó Ferrari el año pasado. Entiendo que las reglas exijan desarrollo por parte de cualquier escudería que pretenda competir en el serial, pero sin compartir actualizaciones o información, ninguna escudería privada tendría oportunidad. El tablero durante la primera parte de la carrera se vestía con equipos que emocionaban, Haas ha hecho el esfuerzo, trabajo e inversión para merecer resultados, aunque fuera sólo por el bien de la Fórmula Uno. En una nota diferente, da gusto observar como algunos pilotos dentro del serial mantienen viva la noción de equipo. Romain Grosjean demostró que no todo dentro de la cima del automovilismo es dinero o gloria al personalmente agradecer y conversar con los miembros de su equipo responsables del doble abandono. Espero que la decepción de este fin de semana no lastime la ambición que demostró la escudería americana.

Horas extras

Las panteras rosas de Force India tienen una difícil pendiente que superar si pretender competir este año en la Fórmula Uno. Sergio Pérez terminó en la onceava posición y consiguió la mejor parte dentro de la escudería, pero eso de ninguna manera es augurio de buenas noticias. Sí, Sergio fue más rápido y consistente que su respetado compañero de equipo, pero el horizonte en Force India es preocupante. Checo no fue capaz de superar a Carlos Sainz que padecía de náuseas por un problema con su sistema de hidratación. Andrew Green, jefe de diseño en Force India, promete que el monoplaza evolucionará durante la temporada y al final contarán con un paquete competitivo. No dudo que así sea, sin embargo ni Renault, McLaren y el sorpresivo Haas, abandonarán el desarrollo.