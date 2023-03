Gobierno mexicano prende la mecha a Estados Unidos

Ante la manifiesta incapacidad y negligencia para combatir organizaciones criminales, lo cual se agudizó con el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, el Gobierno de la Casa Blanca, congresistas, y particularmente los medios de comunicación, subieron el tono de sus reclamos, señalamientos, y hasta amenazas hacia México, emitiendo propuestas para autorizar a sus Fuerzas Armadas combatir a los cárteles mexicanos.

Previo a este suceso ya había surgido polémica entre México y Estados Unidos después de que un grupo de senadores republicanos estadounidenses propusieron declarar a los cárteles como grupos terroristas, lo que permitiría al Ejército combatir contra ellos.

De tal suerte que el secuestro de sus connacionales, y los videos que circularon respecto al momento en que se observa cómo los cuerpos inertes de algunos de ellos son arrastrados y luego arrojados a una camioneta, así como a una mujer siendo violentada, incrementaron el enojo del otro lado de nuestras fronteras. El tema fue abordado en prácticamente todos los medios de comunicación de los Estados Unidos de América, y los comentarios y planteamientos tanto de conductores de televisión como de sus entrevistados iban en el sentido de que su Gobierno tenía que actuar en contra de los cárteles, haciendo hincapié en la falta de acción por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El planteamiento de inmediato fue rechazado por el Jefe del Ejecutivo mexicano al considerar que se trataría de una invasión y un acto injerencista.

Además, recriminó que “sólo vean la paja en el ojo ajeno y no en el propio”, y no le falta razón al tabasqueño, siendo que del lado estadounidense no se conoce de detenciones de narcotraficantes propios -que los debe haber- y se concretan a apuntar sólo hacia el sur cuando se trata de buscar a los responsables de la venta y distribución de fentanilo que arroja decenas de miles de muertes, principalmente de jóvenes estadounidenses.

Este sábado se cumplen ocho días desde que los cuatro ciudadanos de origen estadounidense fueron secuestrados en Tamaulipas presuntamente por una confusión de miembros del cártel del Golfo, y el malestar por el asesinato de dos de ellos prevalece entre nuestros vecinos del norte.

Inclusive, el embajador norteamericano, Ken Salazar, quien en prácticamente todos los temas había defendido, apoyado y hasta sido comparsa de López Obrador, en esta ocasión haya decidido convocar a una conferencia de prensa para externar que no descansarán hasta hacer justicia, y se pronunció a favor de desmantelar a los cárteles de la droga de manera conjunta con México, pero con respeto a la soberanía mexicana.

En tanto, el que finalmente decidió levantar la voz fue el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, esto luego de que William Barr, ex fiscal General de Estados Unidos, publicara un artículo en The Wall Street Journal sobre México, donde afirma que el Gobierno es un “facilitador de cárteles de la droga”.

‘’México nunca permitirá que su soberanía nacional sea violada. Somos un socio clave de Estados Unidos y debemos ser tratados con respeto’’, sentencia el funcionario.

Barr habría llamado a Estados Unidos a realizar esfuerzos mucho más agresivos en México tras lo ocurrido en Matamoros.

Sobre la petición del fiscal Barr, Ebrard aseguró que su propuesta para combatir al crimen organizado es una violación al derecho internacional y que además desconoce nuestra historia.

Sin embargo, no se puede descartar que haya verdad en todas las apreciaciones tanto de senadores, medios de comunicación y funcionarios estadounidenses en cuanto a que el Gobierno federal mexicano esté coludido o por lo menos protegiendo a cárteles criminales.

De otra forma no se entendería que el jueves 9 de marzo un grupo de cinco hombres apareciese maniatado en Matamoros al lado de una camioneta en la que se dejó una cartulina que especificaba que ellos eran los responsables del secuestro de los ciudadanos norteamericanos.

“Según agencias, cinco hombres fueron detenidos por el secuestro de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos, con lo que suman ya seis arrestos.

Estos cinco sujetos fueron detenidos por los presuntos delitos de secuestro agravado y homicidio simple intencional, según la Fiscalía, que los identificó como Antonio de Jesús “V”, Luis “V”, Ever Noel “H”, Juan Francisco “L” y Gustavo “M”.

“Se solicitó y obtuvo el mandato judicial ejecutado este día contra los cinco imputados, al existir elementos de prueba de su probable participación en los hechos registrados el 3 de marzo en la zona centro de Matamoros”, dijo la Fiscalía de Tamaulipas en un comunicado.

El sexto presunto implicado, José Guadalupe “N”, un joven de 24 años que estaba vigilando el lugar en el que fueron encontradas las víctimas, fue vinculado al proceso por el delito de secuestro agravado e ingresó en prisión preventiva.

La Fiscalía estatal, no obstante, no ha detallado si los cinco detenidos son los mismos que la madrugada del pasado miércoles aparecieron maniatados delante de sus instalaciones.

Presuntamente habrían sido entregados por miembros del cártel del Golfo, el grupo criminal que opera en la zona, acompañados por una nota en la que se disculpan por los hechos.

Todo lo anterior hace presumir o que el Gobierno está coludido o que son los cárteles los que han tomado el control y son los que gobiernan.

Otra señal que no se puede dejar de observar es la presunta declaración de Ovidio Guzmán (el hijo de “El Chapo”), quien desde la cárcel habría afirmado no ser la persona que buscan. Y entonces cabe la duda si realmente se detuvo a Ovidio o es otra persona y es un montaje para los mexicanos que podría descubrirse en cuanto se le extradite a los Estados Unidos.

¡Ahí queda!

opinión.salcosga@hotmail.com