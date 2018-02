Pues nada, que ganó Corral. No fueron sus discursos, tampoco la bonhomía del nuevo secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida que, dicho sea de paso, como no es candidato a nada, le ha dado cordura a la conducción política del país. El acuerdo es básicamente que Hacienda le transferirá a Chihuahua lo acordado el año pasado como parte del programa de saneamiento de las finanzas públicas de ese estado (900 millones de pesos) y la Procuraduría acelerará los trabajos para la extradición de César Duarte. A cambio, el gobierno de Chihuahua se desiste de presentar una controversia Constitucional contra Hacienda y permite que el detenido clave en esta trama, el ex secretario del PRI, Alejandro Gutiérrez, vaya a un penal federal, el Cefereso de Ciudad Juárez, es decir estará bajo custodia de Gobernación.

No es que el nuevo secretario de Gobernación sea más buena onda que el anterior, fue simplemente un asunto de sumas y restas. Corral había metido al Gobierno de Peña en un callejón sin salida. Prolongar la caravana era extender las oportunidades de golpear al Gobierno y al candidato del PRI. Si la caravana hubiera llegado a la Ciudad de México el día de hoy como estaba programado, el efecto se habría multiplicado por tres. En ningún escenario el Gobierno federal podría ganar algo (Duarte es simple y llanamente indefendible) y los efectos sobre el PRI y su candidato se habrían multiplicado.

Dicen los viejos priistas que lo que se arregla con dinero sale barato, y para Hacienda pagar 900 millones, que por lo demás ya estaban programados, es cosa menor

Dicen los viejos priistas que lo que se arregla con dinero sale barato, y para Hacienda pagar 900 millones, que por lo demás ya estaban programados, es cosa menor. Lo importante es administrar la información y evitar más golpes antes de la elección. La demanda Constitucional habría puesto sobre la mesa la discusión sobre la forma discrecional con la que Hacienda decide la entrega de recursos usando criterios poco claros. Hay una parte de Hacienda sumamente profesional que procesa la solicitud de recursos de los estados. En eso, no hay duda, se ha avanzado mucho. Pero la decisión final es siempre política y poco transparente. Llevar esa discusión a la Corte hubiera propiciado un golpeteo para el Gobierno federal independientemente del fallo.

Pero más importante para el Gobierno es tener control sobre el funcionario detenido. La información que tiene Corral viene de ahí. Los priistas acusaron al gobernador de Chihuahua de haberlo torturado, lo cual nunca pudieron probar. Para efectos de opinión pública la acusación de tortura se desvaneció frente al señalamiento de que el testigo aceptaba haber desviado 250 millones de pesos del erario de Chihuahua a las campañas del PRI. Para el Gobierno federal lo más importante en este momento es administrar la información.

Corral ganó; el Gobierno dejó de perder.