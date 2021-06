Futuro y Hagamos a prueba

Tanto Futuro como Hagamos, dos de los tres nuevos partidos políticos estatales que lograron cumplir los rigurosos requisitos que exigió la Ley electoral para contender en la elección del pasado 6 de junio, consiguieron su principal objetivo de superar el tres por ciento de la votación para confirmar su registro, con lo que se mantiene, luego de 26 años de ausencia, la figura de los partidos políticos estatales en Jalisco.

El último fue el Partido del Pueblo Jalisciense (PPJ), que contendió en los comicios estatales de 1995 cuando postuló a la gubernatura a César Humberto González Magallón, quien quedó en último lugar con 5 mil 709 votos que representaron el 0.27 por ciento de la votación en esa elección que ganó el primer político no priista, el panista Alberto Cárdenas Jiménez.

Además del registro, Futuro logró ganar un escaño en el Congreso local, la presidencia municipal de Tamazula y ocho regidurías en Zapopan, El Salto, La Barca, Guachinango, Tuxpan, Zapotlán El Rey y Encarnación de Díaz. Reclama en juicio, además, Jocotepec y una regiduría en Tlaquepaque.

Por lo que toca a Hagamos, sus candidatos y candidatas estan por recibir sus constancias de mayoría en Mazamitla, Tapalpa, Chiquilistlán, Cuautla, Guachinango, El Arenal, Cihuatlán, Colotlán y Gómez Farías, 45 regidurías en otros tantos municipios, así como dos diputaciones locales.

Aunque llegan al poder con estas nuevas cachuchas, los principales referentes de cada uno de esos partidos son ya viejos conocidos en la clase política y gubernamental. En Hagamos, por ejemplo, los que serán sus dos representantes en el Congreso local vienen de ser miembros de la cuestionada LXII Legislatura. Se trata de Mara Robles, quien fue diputada por el partido Movimiento Ciudadano, y Enrique Velázquez, quien llegó al Congreso por el PRD (que en Jalisco perdió el registro el 6 de junio por no llegar ni al tres por ciento de la votación). Habrá que decir que estos dos destacados miembros del grupo Universidad que lidera el ex rector Raúl Padilla, y a quien se atribuye la paternidad de este nuevo instituto político, tuvieron momentos destacados que los salvaron de vincularse a los peores momentos de la actual Legislatura, entre los que sobresale el asalto a la Judicatura. Está también el ex rector y ex diputado federal por MC, Tonatiuh Bravo Padilla, quien tras perder la elección por Guadalajara, llegará como regidor a ese Ayuntamiento.

En Futuro, la figura que regresa como regidor en Zapopan es la de Pedro Kumamoto, quien luego de iniciar en el primer lugar de las preferencias terminó en tercero en la contienda por la presidencia de ese municipio. Llega luego de contender en 2018 por la senaduría, tras un buen paso por el Congreso local en 2015, cuando se convirtió en el primer diputado independiente de la historia de Jalisco, respaldado por el movimiento Wikipolítica, antecedente de este nuevo partido estatal, que también tendrá debut legislativo en la persona de Susana de la Rosa, lideresa estatal de Futuro.

Como todos los dirigentes y representantes de nuevos partidos, su narrativa es que vendrán a dignificar la vida pública y política de Jalisco, a romper con la partidocracia para dar prioridad y sólo tener compromisos con los ciudadanos y su bienestar.

Pero eso lo tendrán que demostrar logrando marcar diferencias. Por eso, Hagamos y Futuro están a prueba en el muy desprestigiado mundo de la política y el poder.

