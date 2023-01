• Los clubes de Liga de Expansión que pretendan obtener la certificación para el ascenso a Primera División participarán en talleres virtuales de aclaración de dudas sobre el proceso a seguir, antes de que presenten la solicitud correspondiente.

• Los talleres de certificación serán coordinados por el director de la Liga de Expansión, Miguel Ángel Díez, así como por el gerente de regulación jurídica, Fernando José Cuétara y el director de control económico, José Loyola.

• Los talleres iniciaron esta semana, terminarán el 27 de enero y el 23 de febrero la Liga MX enviará la convocatoria a los clubes interesados en ser parte del proceso de certificación.

La fecha límite para la entrega de documentos es el 12 de abril.

• Para los clubes de Liga de Expansión interesados en presentar trámites de sustitución de afiliación, nombre o sede, la fecha límite de entrega de solicitudes es el 2 de marzo, fecha en que se dará la elección por parte de Liga MX de los integrantes del Comité de Certificación y Admisión.

• En abril se realizará la reunión del Comité de Certificación en la cual se presentarán los posibles trámites de cambio de sede y/o nombre, así como los resultados del esquema para acreditar la certificación.

• En mayo se llevará a cabo la asamblea de Liga MX y Liga de Expansión donde se aprobarán los trámites y se le dará luz verde a los clubes que cumplan con los requisitos de certificación.

• Cabe recordar que al menos deben resultar cuatro clubes certificados para que se autorice el ascenso a Primera División a partir de la temporada 2023/2024, además, para que un club ascienda debe estar certificado y ganar el Campeón de Campeones.

• Con todas estas trabas, el primer club que ascienda podría jugar en Primera División a partir de la temporada 2024/2025; pero no habrá descenso, por lo que sumarían 19 equipos.

Este esquema seguirá vigente durante las temporadas necesarias hasta alcanzar un máximo de 20 equipos en Primera División, tiempo en el cual no se deben preocupar por descender los equipos involucrados en los últimos lugares de la tabla de cocientes, es decir que los clubes indignos de Primera División podrán seguir vegetando sin problema en dicha categoría al menos hasta 2026.

• Por el momento solamente Leones Negros tiene la certificación con carácter de permanente, ya no necesita volver a realizar el trámite; pero se ve complicado que otros tres clubes logren el objetivo, pues sólo el Atlante parece tener lo necesario para certificarse, en tanto que Celaya y Mineros son otros dos interesados que no es seguro participen en el proceso, ya que quienes lo requieran deben pagar 250 mil pesos por el trámite, aunque no resulten certificados.