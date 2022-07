Fútbol sin balón

• Lo que en un principio pareció una negociación fácil de realizar entre Grupo Pachuca y el Club Guadalajara, donde el delantero Santiago Ormeño llegaría en préstamo a Chivas y Eduardo “Chofis” López en la misma condición pasaría al Pachuca, se complicó por un tema inicial con el jugador rojiblanco.

• Resulta que el Guadalajara estaba dispuesto a negociar a “Chofis” López, siempre y cuando renovara su contrato con Chivas, ya que existe la posibilidad de que al vencimiento del actual convenio en diciembre de este año el jugador quede libre.

• La propuesta de renovación que el Club Guadalajara le ofreció a Eduardo López, no fue del agrado del futbolista, pues éste pretendió un incremento sustancial por la extensión del contrato.

Pero aquí surgió otro problema que detuvo en definitiva la negociación con Grupo Pachuca, ya que Eduardo López manifestó que por ningún motivo jugaría con los Tuzos y que prefiere parar seis meses para luego quedar libre.

• Cancelado el intercambio con Grupo Pachuca por la negligencia de “Chofis”, se abrió la puerta de una negociación por el préstamo exclusivo del atacante, Santiago Ormeño, y en este punto se encuentran las negociaciones definiendo las condiciones del préstamo al equipo.

Lo anterior se puede destrabar en las próximas horas e incluso a tiempo de que el atacante viaje con Chivas a Torreón al partido contra Santos, pues desde el lunes el jugador entrena apartado del equipo en las instalaciones del Club Guadalajara.

• A Grupo Pachuca no le urgía contratar a Eduardo López, simplemente estaba en disposición de acceder al intercambio, pero si finalmente el “Chofis” decidió no salir de Chivas, los Tuzos no insistirán en su contratación.

Lo que le resta a Eduardo López es reportarse con el Guadalajara cuando lo cite la directiva y aceptar las condiciones de entrenar por separado o en divisiones menores, porque está claro que en el primer equipo no tiene cabida, desde la indisciplina que cometió en octubre de 2020 al irse de fiesta sin el consentimiento de la directiva, tras lo cual el director deportivo del Rebaño, Ricardo Peláez, le cerró las puertas de Chivas para siempre.

• La invitación que la directiva del Guadalajara le tiene al coordinador de Selecciones menores, Javier Mier Olvera, para hacerse cargo del puesto que dejó vacante Marcelo Michel Leaño, en la dirección de futbol institucional de Chivas, puede tener vía libre tras el despido de los coordinadores de Selecciones menores, situación que no parece favorable al Club Guadalajara por los reiterados fracasos de Javier Mier, cuyo único mérito es la buena relación con Ricardo Peláez, Mariano Varela y los promotores cercanos a Chivas.