• El técnico de la Selección mexicana, Gerardo Martino, cumplió su advertencia de convocar solamente 20 jugadores para el encuentro amistoso contra Guatemala, con futbolistas preferentemente de la Liga MX, de acuerdo a lo que estableció en la conferencia de prensa del pasado 12 de abril, cuando se anunciaron los próximos partidos amistosos del Tri en territorio norteamericano.

• Cabe destacar que el juego de México contra la Selección de Guatemala forma parte del convenio con la empresa Soccer United Marketin (SUM); pero el día elegido para el enfrentamiento, el miércoles 27 de abril en Orlando, Florida, no corresponde a una Fecha FIFA, por lo tanto, los clubes no estuvieron obligados a prestar a sus jugadores y se tuvo que negociar la convocatoria con los dirigentes de los equipos afectados, resultando en su mayoría un grupo de seleccionados que no son candidatos a ir al Mundial de Qatar, pues ni siquiera este encuentro es considerado parte de la preparación de México a la Copa del Mundo.

• De acuerdo a lo anterior, los seleccionados que defiendan la camiseta de nuestra Selección contra Guatemala no deben ilusionarse con formar parte del representativo mexicano que acudirá al Mundial, porque tampoco será un encuentro de observación para próximas convocatorias de Gerardo Martino, ni es una lista donde aparezcan jugadores promocionados por la prensa o la afición, es simplemente un combinado alternativo.

• En la lista de 20 jugadores llamados al juego contra Guatemala aparecen solamente dos elementos convocados con cierta regularidad por Gerardo Martino, preferentemente a juegos amistosos, ellos son Roberto Alvarado y Francisco Córdova; pero incluso estos dos seleccionados no fueron elegidos en los seis últimos encuentros del Octagonal de Concacaf.

Los 18 convocados restantes de la lista actual no formaron parte de las eliminatorias al Mundial, ya que el grupo base de la Selección de Martino está compuesto por 31 jugadores que vieron acción en los 15 juegos del Octagonal.

• Cuatro de los convocados al partido contra los chapines recibieron apenas su primer llamado a la Selección con Gerardo Martino, ellos son: el portero del Real Salt Lake, David Ochoa, el defensa de la Real Sociedad, Jonathan Germán Gómez, el volante de Pumas, Arturo Ortiz y el mediocampista del Santos, Jordan Carrillo.

Los cuatro nuevos seleccionados incrementaron a 110 la lista de jugadores distintos llamados por Martino en 28 convocatorias durante su gestión a partir de marzo de 2019.

La mayoría de los seleccionados del actual llamado tuvieron anteriormente entre dos y tres convocatorias a partidos amistosos intrascendentes como el que celebrarán ante Guatemala.

