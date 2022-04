• El delantero del Guadalajara, Alexis Vega, tiene un pie fuera de Chivas…

• Se ha especulado mucho sobre las negociaciones que lleva a cabo la directiva tratando de renovar el convenio de Alexis, pero hay que puntualizar que el jugador tiene contrato vigente hasta diciembre de este año y que todavía tendrá que cumplir su compromiso con el Rebaño el siguiente Torneo Apertura 2022.

• La intención del Guadalajara es firmar la renovación de Alexis Vega antes de que termine junio, porque a partir de seis meses antes de la finalización del convenio el jugador puede empezar a negociar formalmente con otro club.

• Es obvio que Alexis pretende un incremento sustancial para poder renovar con Chivas, cantidad que el club no está dispuesta a pagar.

• El punto más importante es que si no hay arreglo el jugador quedará libre para contratarse con cualquier equipo a partir de 2023.

• Es aquí donde viene la situación favorable al jugador, ya que es posible que otro club sí le pague lo que pretende, además, recibirá adicionalmente una suma importante por su ficha si llega libre, cantidad que no obtendría si renueva con Chivas.

• Por ejemplo, si Alexis recibe el incremento en su salario con el Guadalajara, le impedirá ganarse una suma millonaria como “ficha” por firmar en un nuevo equipo.

• A los clubes les interesa renovar el contrato de los jugadores que tienen buen cartel porque en caso de una transferencia a otro equipo la ganancia es para el club vendedor, mientras que el futbolista lo único que recibe es un porcentaje de la venta, que puede ser entre 10% y 15%, es decir, una cantidad inferior a cuando llega libre a otro equipo.

• Para cualquier futbolista es un albur no renovar con su actual equipo a la espera de ser jugador libre, pero eso lo pueden hacer los jugadores cuya capacidad futbolística se los permita, pues de lo contrario corren el riesgo de quedarse sin miel y sin jícara.

• En el caso de Alexis Vega sin problema podrá encontrar un club que le pague la ficha y mejoría en el salario, no necesariamente en el extranjero, pues hay interés por él en la Liga MX, tomando en consideración que es seleccionado y seguramente jugará el Mundial.

• Los clubes que reciben jugadores libres se ven beneficiados en no tener que pagar grandes sumas al club del cual provienen y ojo, que el caso de Alexis Vega no es el único en Chivas, ya que hay otros dos peces gordos en la misma situación, terminan contrato en diciembre y no han renovado.

erlomo@hotmail.com