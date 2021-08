• El arranque de torneo del Atlas en el Apertura 2021 hay que tomarlo con las reservas del caso, porque si bien tiene dos triunfos y un empate, colocado en quinto lugar de la tabla con siete puntos, lo cierto es que, en el renglón de los goles a favor, tiene una pobre cosecha de tres goles, dos de ellos anotados por Julio César Furch; pero lo que hasta el momento hace fuerte al conjunto rojinegro es su defensiva, ya que es el único equipo que mantiene imbatida su meta y eso tiene nombre y apellido, se llama Camilo Vargas.

• El portero colombiano del Atlas fue incluido en el 11 ideal de la tercera jornada, por su actuación contra el Pachuca, en elección del consejo editorial de la Liga MX, además, fue designado “jugador del partido” por sus cinco atajadas, cuatro despejes acertados y su exitoso juego aéreo, según los análisis del Centro de Innovación Tecnológica y GolStats, empresas que elaboran las estadísticas de rendimiento de los futbolistas de la Liga MX.

• Camilo Vargas no podrá ser el mejor hombre del Atlas cada partido, por lo que el técnico rojinegro, Diego Cocca, tendrá que buscar la fórmula para tener mayor contundencia al ataque y no depender solamente de su portero y una buena defensiva. El torneo pasado el Atlas demostró que cuando se pone en ventaja en el marcador sabe manejar los partidos y difícilmente le sacan el resultado, el problema fue cuando le anotaron primero y tuvo que remar contra la corriente, situación que en este torneo no ha sucedido.

• El Atlas perdió seis juegos el anterior Clausura 2021, en todos ellos recibió primero la anotación y nunca pudo remontar, incluso en cuatro de esas derrotas no pudo anotar.

En el Repechaje y Cuartos de Final salió avante cuando anotó primero, pero ante el Puebla en el juego de vuelta no pudo siquiera emparejar el marcador, luego de verse en desventaja con autogol de Santamaría y quedó eliminado.

• De los siete triunfos del Atlas el torneo anterior, uno fue victoria en la mesa frente al América, pero de los otros seis en cinco anotó primero, en cuatro no recibió gol y sólo una vez remontó el marcador ante Necaxa.

Todo lo anterior confirma que el Atlas debe superar dos situaciones si pretende algo importante en este torneo, primero ser más eficaz al ataque y segundo, sobreponerse a marcadores adversos, pues está confirmado que el Atlas cuando toma ventaja en el marcador es prácticamente imbatible; pero cuando le anotan primero es un flan.

