• El mal inicio de torneo que tiene el Guadalajara con dos empates y una derrota en el Clausura 2021, no debe ser motivo de una decisión precipitada por parte de la directiva, pues estos tres resultados no alteran en mayor medida la gestión del técnico, Víctor Manuel Vucetich, la cual se mantiene con números positivos.

El timonel rojiblanco ha dirigido hasta la fecha 21 juegos, siendo 13 del pasado torneo regular, cinco de Liguilla y tres de la actual campaña.

El saldo de estos partidos es de nueve triunfos, siete empates y sólo cinco derrotas, para una cosecha del 54%.

La producción ofensiva también es positiva con 26 goles a favor y 22 en contra.

• Lo que sí debe alertar a la directiva y al propio técnico es el desorden táctico que ha mostrado el equipo, sobre todo en el último juego ante el Atlético de San Luis, calificado por propios y extraños como el peor partido de Chivas en la etapa de Vucetich.

• Los auxiliares técnicos de Chivas en los tres juegos de este torneo se han mostrado pasivos, pareciera que Sergio Almaguer y Carlos Barra no apoyan al técnico con observaciones en la cancha.

No se sabe si la falta de acercamiento de Almaguer y Barra durante los partidos es una decisión tomada por Vucetich o es una deficiencia de la dupla, pero lo cierto es que ante el desorden mostrado por el equipo en todas las líneas es evidente que están dejando morir solo a Vucetich.

• El desconcierto de Chivas en el torneo se observa desde el once inicial de cada juego con marcadas sorpresas, quizá por la ausencia obligada de jugadores indispuestos o en baja forma física y futbolística, pero es aquí donde se palpa la ausencia de buenas decisiones, por ejemplo, la media cancha es la más desordenada y es en esta línea donde más cambios se han realizado de un juego a otro, en tanto que los movimientos en el desarrollo de los juegos han sido un desacierto.

• Los problemas de Chivas tienen solución porque existe un buen plantel, lo único que falta es que elijan mejores decisiones.

Aquí algunos ejemplos: Alan Torres y Jesús Molina no pueden jugar juntos, a Fernando Beltrán lo deben alinear más, a Brizuela y Antuna los tienen que mantener abiertos, al “Chicote” Calderón le deben explotar las virtudes, no evidenciar sus deficiencias, los cambios tácticos en defensa han sido fatales y más; pero éstas y otras observaciones que pueden ser o no ser, son labor justamente de los auxiliares, no única del técnico.