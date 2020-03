La directiva del Guadalajara esperaba conocer la convocatoria de la Selección mexicana Sub-23, para proceder al respecto, ya que si le llamaban menos de tres jugadores no pediría reprogramar el partido de la jornada 11 contra Querétaro; pero como les convocaron a seis jugadores, ayer mismo iniciaron las negociaciones con el Club Querétaro y con la Liga MX para cambiar de fecha el duelo.

Aunque el reglamento de competencia es claro en señalar que no se podrán reprogramar partidos del Clausura 2020 por llamados a las selecciones nacionales, existe buena voluntad de las tres partes para hacer la excepción, tomando en consideración que hay fechas disponibles para reprogramar el juego, pues tanto Querétaro como Chivas no tienen compromisos en Copa MX ni en Concachampions en lo que resta del torneo y pueden utilizar esas fechas.

Además, existe una buena relación comercial entre Grupo Caliente y el Guadalajara porque son socios comerciales con las casas de apuestas “Caliente” y a partir de este campeonato Grupo Caliente rige los destinos del Club Querétaro.

En las relaciones personales, el presidente de Chivas, Amaury Vergara, lleva muy buena amistad con el presidente de Grupo Caliente, Jorgealberto Hank, mientras que el director deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, mantiene buen trato con el presidente de Gallos de Querétaro, Rodrigo Ares de Parga.

En fin, todo está dispuesto para que lleguen a un acuerdo entre todas las partes y no tenga Chivas necesidad de amenazar con no prestar a los jugadores a la Selección porque no es fecha FIFA.

El técnico de la Selección mexicana Sub-23, Jaime Lozano, tendrá poco tiempo para preparar la participación de México en el Torneo Preolímpico, ya que empezarán a entrenar a partir del próximo lunes, es decir, cuatro días antes del debut el viernes 20 de marzo ante República Dominicana en el Estadio Jalisco.

Jaime Lozano había manifestado siempre el deseo de concentrar al grupo 15 días antes del inicio de la competencia, pero no se le pudo cumplir el proyecto.

La Selección mexicana entrenará aquí en Guadalajara en las canchas de la Universidad Panamericana.