La directiva del Atlas otorgó su respaldo al técnico, Rafael Puente, para que continúe al frente del equipo a pesar de las cinco derrotas consecutivas.

El sábado después del Clásico Tapatío, los jugadores y cuerpo técnico del Atlas recibieron en el vestidor la visita de los dirigentes de Grupo Orlegi, quienes apoyaron la gestión del entrenador y reclamaron el poco profesionalismo de algunos jugadores.

No será extraño que la directiva del Atlas empiece a imponer sanciones a los jugadores por bajo rendimiento y de seguir así las cosas al final del torneo tendrán que salir del plantel varios elementos.

El técnico Rafael Puente seguirá al frente del Atlas al menos durante los dos juegos siguientes en los cuales el Atlas será visitante en forma consecutiva del Toluca y FC Juárez.

Después de dicho plazo vendrá la pausa de dos semanas por la fecha FIFA y se evaluarán los resultados antes de recibir al Monterrey en el Estadio Jalisco el viernes 3 de abril con miras al cierre del torneo las últimas cinco jornadas.

Lo que resulta contundente es el lío en que está metido el Atlas a estas alturas, pues se ubica en el último lugar de la tabla de cocientes para el inicio de la temporada 2020-2021, con 14 puntos menos que FC Juárez y a 15 puntos del Puebla.

Por obvias razones hay clubes que están ansiosos de que la Liga MX suprima el descenso los próximos cinco años.

El técnico de la Selección mexicana Sub-23, Jaime Lozano, dará a conocer la lista definitiva de jugadores convocados a disputar el Torneo Preolímpico de Concacaf, que se celebrará en Guadalajara del 20 de marzo al 1 de abril.

En la relación de convocados se espera que aparezcan al menos cinco jugadores de Chivas: Gilberto Sepúlveda, Jesús Angulo, Fernando Beltrán, Alexis Vega y José Juan Macías, por lo tanto, Chivas pedirá reprogramar el partido de la jornada 11 contra Querétaro señalado en el calendario el 22 de marzo.

Sin embargo, el reglamento de competencia de la Liga MX establece en el Artículo 59 que: “Los clubes que cedan jugadores a las selecciones nacionales no podrán reprogramar sus partidos por este motivo bajo ninguna circunstancia”.

Si el Querétaro o la Liga MX no aceptan la posposición del juego contra Gallos Blancos, entonces Chivas no se verá obligado a prestar más de tres jugadores a la Selección porque no es Fecha FIFA, es decir, se viene lo bueno.