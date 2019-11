- De ninguna manera está asegurada la continuidad del técnico, Luis Fernando Tena, con Chivas.

No debe extrañar que el “Flaco” Tena decida no continuar con los rojiblancos al cumplir el plazo de ocho juegos, por el agravio que sufrió de la directiva y porque verá otras ofertas, una de ellas del Toluca donde el “Chepo” de la Torre no se arregló.

- Para la directiva del Guadalajara es importante adelgazar la nómina el torneo próximo para tener margen de contratar refuerzos con un atractivo salario.

Una de las opciones es negociar al delantero, Oribe Peralta, quien es el tercer mexicano mejor pagado de la Liga y el de mayor salario en Chivas.

Existen versiones referentes al interés del Santos Laguna por contratar a Oribe Peralta, pero la situación no es sencilla, porque hay que recordar que este goleador llegó gratis a Chivas procedente del América con la condición que le respetaran su salario, calculado en poco más de dos millones de pesos mensuales en un contrato al que le quedaban dos años.

Si el Santos o cualquier otro club pretenden a Peralta deben respetar el salario durante lo que resta del contrato, situación difícil de aceptar para cualquier comprador.

- Leones Negros no contará en la Liguilla con el volante, Jesús “La Joya” Vázquez, quien fue dado de baja por situaciones familiares, pues decidió emigrar a Estados Unidos para unirse a su familia.

- En el Atlas los jugadores entrenan a puerta cerrada la presente semana tal cual es su costumbre cuando hay fecha FIFA, pero en esta ocasión en medio de un tedio pasmoso porque están eliminados.

Los Zorros abrieron un compás de espera de 23 días entre el último partido que disputaron en la Liga ante San Luis y el que jugarán el sábado 23 frente al Monterrey, además, sufren la ausencia de al menos ocho jugadores por el llamado de los seleccionados Sub-22: Jesús Angulo, Ismael Govea, José Hernández, Brayton Vázquez y Ulises Cardona, así como los seleccionados extranjeros: Ánderson Santamaría y Lorenzo Reyes. A estos elementos se agrega el delantero, Jairo Torres, quien padece dengue.

- Las selecciones de México y Panamá disputan hoy el enfrentamiento número 21 de su historia particular, con saldo favorable a los nuestros de 13 triunfos, cinco empates y sólo dos derrotas, 36 goles a favor y 14 en contra.

En la ciudad de Panamá se han medido cinco veces con saldo de cuatro empates y una victoria de México.