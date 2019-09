• El goleador de Chivas, Alexis Vega, se salvó de ser expulsado el sábado durante el Clásico Tapatío por la celebración excesiva del gol que anotó y le dio el triunfo al Rebaño.

Sucedió que instantes después del soberbio disparo que ejecutó desde afuera del área para convertir su golazo, inició una carrera en dirección a la portería para festejar el gol, pero en el trayecto se zafó el pantaloncillo con intención de desfajarse la camiseta, sin embargo, en su euforia bajó demás el short mostrando los “cachetes” para luego quitarse la playera.

• Este suceso no fue observado por el árbitro del encuentro, César Arturo Ramos, quien de haberse percatado que el jugador se bajó el pantaloncillo mostrando sus encantos, le habría sacado la tarjeta roja, porque, aunque no está tipificado en el reglamento que mostrar las “pompis” es motivo de expulsión, es cuestión de interpretación de la regla que señala que las conductas ofensivas, obscenas o groseras deben ser sancionadas con expulsión.

• Se puede entender que Alexis Vega no tuvo intención de mostrar lo que luego se hizo viral en redes sociales, pero el árbitro no debe juzgar la intención del jugador sino el hecho y cualquier silbante sabe que esa acción es merecedora del cartón rojo, pero para fortuna de Alexis el silbante no lo vio ni le fue reportado por sus asistentes.

Alexis Vega se quitó la camiseta en la consumación del festejo y eso sí lo vio el árbitro, motivo por el cual le sacó la tarjeta amarilla.

• Este tipo de celebraciones está tipificado en la Regla 12 del Reglamento de FIFA, apartado tres, que establece entre otras medidas disciplinarias que los jugadores pueden celebrar la consecución de un gol, pero sin extralimitarse y que será motivo de amonestación quitarse la camiseta.

• En esto último actuó bien el árbitro, Cesar Arturo Ramos, mostrando la tarjeta amarilla, sin embargo, no debe quedar en una simple amonestación y el pago de la multa correspondiente, sino que la Comisión Disciplinaria debe actuar de oficio en la acción que no vio el silbante, ya que el Artículo 26 del Reglamento de Sanciones de la FMF señala que: “Los Jugadores que celebren un gol o el triunfo del partido con conductas, gestos o ademanes excesivos, inapropiados, obscenos, ofensivos, groseros, burlones o francamente antideportivos, que no hayan sido vistas por el árbitro, serán sancionados con multa de hasta 1,500 UMAs”.

Habrá que esperar si la Disciplinaria actúa en consecuencia y en todo caso, si la directiva de Chivas asume las multas o se las endosa al jugador.