• Sin mayores sorpresas se reportaron los jugadores de Chivas a realizar exámenes médicos en la clínica propiedad del doctor Rafael Ortega y pruebas físicas en el Estadio Akron.

Lo que ya se esperaba es la ausencia del defensa central, Jair Pereira, quien no fue tomado en cuenta para realizar los exámenes, ni está considerado para acudir a la pretemporada en Cancún.

El problema es que Jair Pereira tiene contrato vigente y la directiva no le encuentra equipo, es decir se viene otra novela estilo Chivas.

• Por lo demás, no se presentó ninguno de los posibles refuerzos del Rebaño, incluso el portero, José Antonio Rodríguez, no tiene arreglo todavía, situación por la que está excluido de la lista de viajeros a la pretemporada, sin descartar que de aquí al martes que vuelan a Cancún pudiera resolverse su contratación.

Chivas trabajará la pretemporada con tres porteros a la espera de lo que resulte con Raúl Gudiño, quien permanece con la Selección a la espera de saber si será incluido en Copa Oro.

Los guardametas rojiblancos que acudirán a la pretemporada son: Miguel Jiménez, Antonio Torres y Carlos Saldaña, este último fue el portero de Chivas Premier.

• Otro de los posibles refuerzos de Chivas, el defensa Antonio Briseño, tampoco se presentó a las pruebas médicas, ya que goza de vacaciones, apenas estará de regreso en Guadalajara este sábado.

El refuerzo más seguro de Chivas, Oswaldo Alanís, sigue en competencia en Segunda División de España con el Oviedo y tardará en llegar, pues su equipo termina la Liga el 8 de junio, siempre y cuando no juegue la promoción por el ascenso, es decir que a Chivas vendría después de que el equipo termine la pretemporada en Cancún.

Por cierto, Chivas lleva mano en la contratación de Alanís y en esa apuesta el Atlas está totalmente descartado.

• El plantel de Atlas también realizará su pretemporada en Cancún a partir de 11 de junio, los jugadores están citados a las pruebas físicas y médicas el viernes 7 de junio.

• Para que no cause sorpresa el papel que pueda desempeñar la Selección mexicana Sub-22 en los torneos que se avecinan en Toulon, Juegos Panamericanos y el Preolímpico, hay que señalar que los técnicos de selecciones menores parecen elegidos por dedazo y no por méritos o experiencia, tal es el caso de Jaime Lozano con la Sub-22, Diego Ramírez en Sub-20, Enrique Echeverría en Sub-18, Marco Antonio Ruiz en Sub-17 y Miguel Ángel Gamero en Sub-15.