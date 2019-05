-Ante el fracaso de la Selección mexicana Sub-20 en el Mundial de Polonia hay que señalar que la elección de los 21 jugadores convocados a esta justa fue responsabilidad única del técnico, Diego Ramírez.

Aclarado el punto se desprenden varias conjeturas que permiten tener un panorama más claro de la decepción ocasionada por este representativo nacional.

-Hay que destacar que los jugadores llamados a esta Selección no son los mejores de la categoría Sub-20, porque a excepción de José Juan Macías, ninguno es titular en su respectivo club en Primera División.

-Seguramente Diego Ramírez no se asesoró bien o no hizo caso de los jugadores destacados del Torneo Sub-20 de la Liga MX, ya que por ejemplo, de los dos equipos que disputaron la Final del Torneo Sub-20, Atlas y Monterrey, no llamó a ningún jugador en la lista de los que asistieron al Mundial, ni tampoco de Tigres que fue semifinalista y sólo un jugador de Santos que también disputó las Semifinales.

Otro dato, de la lista de los 20 mejores goleadores del Torneo Sub-20 Clausura 2019 solamente llamó a un jugador que fue Roberto Carlos de la Rosa.

-Diego Ramírez sí convocó jugadores de Atlas y Monterrey durante el proceso de preparación al Mundial de Polonia, pero al final los dejó fuera.

Por Atlas acudieron a diversas convocatorias, Jairo Torres, Estuardo Azahar, Julio Hernández y Alejandro Robles.

De Rayados fueron llamados en el proceso, Jonathan González, -El fracaso en Polonia no es sólo de Diego Ramírez, sino también de quien ahí lo puso, ya que su experiencia no avala su nominación a la Selección, pues en su carrera como técnico sólo fue auxiliar en Tijuana entre 2016 y 2017, además técnico de Dorados en Liga de Ascenso en el Apertura 2017.

-Por otro lado, la Selección mexicana que dirige Gerardo Martino enfrenta el problema de la deserción de siete jugadores que no participarán en la Copa Oro.

El más reciente caso es el del atacante de Tigres, Javier Aquino, quien pidió personalmente al técnico nacional no ser incluido en la Selección.

Aquino se sumó a Javier Hernández, Héctor Herrera y Carlos Vela, seleccionados que por asuntos personales renunciaron a la Selección, mientras que por problemas de salud estarán fuera, Irving Lozano y Miguel Layún. Caso aparte es Jesús “Tecatito” Corona por medida disciplinaria.

Sería bueno que la Comisión de Selecciones tome en cuenta los casos de deserción, para que nunca más sean llamados al representativo nacional.