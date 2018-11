-El Guadalajara viajó a San Antonio, Texas, con un reducido plantel de 22 jugadores por las ausencias obligadas de nueve jugadores por estar lesionados o convocados a selecciones.

Los elementos que se quedaron en Guadalajara a recuperarse de lesiones son: Jair Pereira, Michael Pérez y Jesús “Chapo” Sánchez.

Los convocados a diversas selecciones son: Isaac Brizuela, Alan Pulido y Ángel Zaldívar con la mayor, en tanto que José Juan Macías, Diego Hernández y José de Jesús Godínez están con selecciones menores.

Con tales ausencias el técnico rojiblanco, José Cardozo, tuvo que citar para esta gira a jóvenes de la cantera como, Ulises Zurita, Rubén Domínguez y César Huerta.

Con un retraso de cuatro horas la delegación de Chivas salió del Aeropuerto Internacional de Guadalajara a las siete de la noche en vuelo chárter con destino a San Antonio.



-Esta gira de Chivas con dos partidos amistosos en la Unión Americana ante Pachuca y León a jugarse el jueves en San Antonio y el domingo en Dallas, no le sirve de gran cosa en su preparación al Mundial de Clubes por las ausencias señaladas, sino que son compromisos pactados con mucha anticipación para tener actividad en fechas FIFA con su respectiva remuneración económica.



-El Guadalajara empezará propiamente su preparación al Mundial de Clubes a partir del 28 de noviembre, ya que el técnico, José Cardozo, le dará descanso de tres días al plantel al concluir la temporada regular.

Chivas juega su último partido del campeonato el sábado 24 de noviembre contra Tigres en el estadio rojiblanco.



-Para quienes piensan que será prolongado el receso de Chivas al terminar el torneo de Liga hasta antes de partir al Mundial de Clubes, la realidad es que será breve el periodo de preparación, ya que luego de los tres días de descanso al término de la jornada 17 van a disponer de 10 días de preparación antes de viajar el 9 de diciembre con destino a Emiratos Árabes Unidos.



-El equipo Leones Negros juega hoy el partido de ida de Cuartos de Final contra FC Juárez a las siete de la noche en el Estadio Jalisco.

El motivo de este horario inusual e inapropiado es porque fue octavo en la lista de los ocho clasificados y no le toco escoger fecha ni horario, sino que fue la única opción disponible después que los otros siete clasificados tuvieron la posibilidad de elegir.



-Leones Negros está concentrado para este juego desde el lunes, primero en La Primavera y desde ayer por la tarde en Guadalajara.

El conjunto universitario no tendrá mucho tiempo para preparar el juego de vuelta, pues viajará el jueves a Ciudad Juárez sin entrenar y solamente el viernes realizará una práctica en la ciudad fronteriza antes de encarar la vuelta el sábado a las nueve de la noche.