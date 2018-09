-La contratación del nuevo técnico del Atlas, Ángel Guillermo Hoyos, se le debe acreditar totalmente al vicepresidente deportivo de la institución, Rafael Márquez, quien entrevistó a varios candidatos desde México y en su viaje relámpago a Europa la semana pasada, aunque por supuesto que Rafa Márquez no se manda solo, pues por encima de él está el presidente, Gustavo Guzmán, quien autorizó el convenio en el tema financiero.



-Ésta es la segunda acción importante que realiza Rafa Márquez en su puesto de dirigente de los Zorros, tras la primera que fue la contratación del defensa argentino, Nicolás Pareja. Por ahora es prematuro valorar la actuación que está teniendo Rafa Márquez en su nuevo puesto, ya que el tiempo será el mejor juez para calificar su trabajo.



-La presencia del exjugador del Atlas, Pavel Pardo, de visita ayer en la Madriguera Rojinegra se debió a que fue él quien estableció el contacto entre Guillermo Hoyos y Rafa Márquez para que finalmente se diera su contratación.



-El nuevo técnico del Atlas no llega solo a los Zorros, ya que le acompaña su cuerpo técnico formado por dos auxiliares técnicos, un preparador físico y un entrenador de porteros.

Con el arribo de cinco elementos que conforman el nuevo cuerpo técnico del Atlas la directiva se vio obligada a realizar ajustes en el personal que trabajó con el anterior entrenador, Gerardo Espinoza, teniendo que despedir a Ángel Maldonado, quien se desempeñó como entrenador de porteros y reubicó al preparador físico, Vicente Espadas y al auxiliar, Raúl Chabrand, como institucionales.



-Con apenas tres días de entrenamiento hoy viaja el Atlas con su nuevo técnico a Zacatepec para enfrentar mañana el juego decisivo del Torneo de Copa contra los cañeros, a sabiendas que una victoria o el empate lo clasifican a Octavos de Final, pero la derrota los elimina.

Guillermo Hoyos lleva al que considera su mejor equipo integrado por jugadores titulares.



-El técnico del Guadalajara, José Cardozo, no podrá contar en el entrenamiento de hoy con los seleccionados, Alan Pulido y Ángel Zaldívar, quienes regresan por la tarde procedentes de Nashville, tras jugar con la Selección, es decir que en la preparación del juego contra Monterrey sólo podrá contar con estos dos elementos el jueves y viernes, día en que viajarán a la Sultana del Norte.

El volante Orbelín Pineda es duda para jugar contra Rayados luego de regresar lesionado de la Selección, en tanto que el contención, Michel Pérez, no termina de recuperarse de su lesión y también es dilema para el partido contra Monterrey.



-Quedaron definidos los dos siguientes partidos de la Selección en la fecha FIFA de octubre con Ricardo Ferretti al frente. México se medirá a Costa Rica el 11 de octubre en el Estadio Universitario de Monterrey y el 16 contra Chile en La Corregidora de Querétaro.