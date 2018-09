-El juego de hoy de la Selección mexicana contra Estados Unidos no forma parte de los compromisos firmados por la FMF con la empresa Soccer United Marketing (SUM).

Este encuentro lo organiza la Federación de Futbol Norteamericana (US Soccer) por un convenio con la Federación Mexicana de Futbol que obliga a la Selección mexicana a jugar contra la Selección de Estados Unidos al menos una vez cada dos años para que México tenga derecho a disputar encuentros amistosos en territorio norteamericano.



-Por lo tanto para el juego de hoy la Selección mexicana no está obligada a cumplir compromisos con patrocinadores, por eso pudo prescindir de varios jugadores que estuvieron obligadamente el pasado viernes contra Uruguay.

De hecho, el técnico de la Selección mexicana, Ricardo Ferretti, apenas completará la banca para el partido de esta noche en Nashville, debido a que causaron baja de la concentración cinco jugadores, sin contar los dos que previamente no acudieron a la convocatoria por lesión, tales son los casos de Carlos Salcedo y Rodolfo Pizarro.



-A la lista de 24 seleccionados que sí se concentraron para el juego contra los charrúas hay que descontar cuatro jugadores de clubes europeos a quienes les dieron permiso de abandonar al Tri para reportarse a sus equipos, ellos son: Guillermo Ochoa, Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Érick Aguirre.

Además, al volante de Chivas, Orbelín Pineda, regresó ayer a Guadalajara por una lesión.

Lo extraño en este caso es que el jugador rojiblanco pudo no acudir al llamado de Selección porque en el último juego de Chivas en la Liga contra Pachuca salió lesionado; pero luego ya en la concentración del Tri acusó otra lesión y no jugó contra Uruguay, es decir que desde hace días pudo regresar a Chivas y apenas lo devolvieron para continuar su rehabilitación.



-Parece extraño que el juego de esta noche se efectúe en Nashville, capital del Estado de Tennessee, una ciudad que no tiene futbol profesional ni una población típica de mexicanos; pero debido a que la US Soccer es la que organiza la contienda el fin que persiguen es saber si la afición de esta localidad responde al llamado del futbol para en un futuro llevar una franquicia de la MLS a esta ciudad.

La prueba a la afición norteamericana de Tennessee y la capacidad de organizar partidos de futbol en el Nissan Stadium, casa de los Titanes de la NFL con capacidad de 75 mil espectadores, le dará oportunidad a la MLS de considerarla para una franquicia de expansión en 2022, ya que las próximas ciudades que contarán con equipos en la Liga norteamericana son Cincinnati en 2019 y Miami en 2020.



-Las selecciones de México y Estados Unidos se miden hoy entre sí en su partido número 68 a lo largo de la historia, con saldo favorable a México de 34 victorias y 15 empates por 18 triunfos de los norteamericanos; aunque a decir verdad en los últimos años a partir de 2000 son más los triunfos de los vecinos que suman 13 victorias por 7 de México y 6 empates.