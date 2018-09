- El Guadalajara tendrá que jugar el Mundial de Clubes con el plantel que tiene actualmente y sin la posibilidad de traer a sus filas refuerzos que le ayuden en esta justa mundialista a celebrarse del 12 al 22 de diciembre en Emiratos Árabes Unidos.

De acuerdo al reglamento de esta competencia de FIFA los equipos participantes en el Mundial de Clubes deberán comparecer con los jugadores registrados en sus respectivas ligas según la reglamentación de la Federación del país al que pertenecen.



- Por lo tanto, Chivas acudirá al Mundial de Clubes con la plantilla que actualmente tiene registrada en la Liga MX, considerando que hoy es la fecha límite de cierre de registros y no realizará ninguna contratación de última hora.

La directiva del Guadalajara tuvo la intención de traer a Marco Fabián, pero finalmente el club alemán propietario de sus derechos federativos, Eintracht Frankfurt, decidió no aceptar la oferta de Chivas y quedarse con el volante tapatío, es decir que ni Marco Fabián ni ningún otro refuerzo se unirá al actual plantel rojiblanco.



- El entrenador argentino, Ángel Guillermo Hoyos y el delantero chileno, Mauricio Pinilla, se reencontrarían en el Atlas según versiones de diversos medios chilenos, luego de haber militado juntos en la Universidad de Chile.

El último equipo que dirigió Guillermo Hoyos fue justamente la U. de Chile, club del cual fue despedido el 26 de abril de este año tras la goleada de 7-0 que le propinó el Cruzeiro de Brasil en la Copa Libertadores.

Por su parte, Mauricio Pinilla fue despedido de la U. de Chile el pasado 31 de julio porque se negó a ir al Colón de Santa Fe, cuando estaba arreglada su transferencia.



- De acuerdo a informes surgidos en Chile el delantero, Mauricio Pinilla, viajó a Guadalajara para firmar contrato con el Atlas.

En todo caso Pinilla realizará este día los exámenes médicos de rigor para que alcance a ser registrado por los rojinegros, dado que hoy cierra el mercado de fichajes de la Liga MX.

Mauricio Pinilla es un delantero chileno de 34 años de edad que se quedó sin equipo tras su despido de la U. de Chile, club al que demandó por esta situación.



- El técnico Ángel Guillermo Hoyos ha dirigido diversos clubes en su natal Argentina, así como en España, Grecia, Chipre, Bolivia, Colombia, Estados Unidos y Chile.

Se dio a conocer como entrenador en 2003 con el equipo “B” del Barcelona; fue campeón en 2011 con el Bolívar de Bolivia y en 2017 con la Universidad de Chile.

Rafa Márquez conoció a Guillermo Hoyos cuando estuvo en el Barcelona.



l En el Atlas no sólo se daría el reencuentro de Guillermo Hoyos con Mauricio Pinilla, sino también con el volante rojinegro, Lorenzo Reyes, quien jugó en la U. de Chile y con su compatriota Octavio Rivero procedente del Colo Colo, así que puede resultar un clan chileno complicado o difícil de conducir un buen vestidor.