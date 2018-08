l El Atlas acumula 719 minutos sin anotar gol en la suma de los seis partidos de este campeonato y los dos últimos encuentros del torneo anterior.

El conjunto rojinegro cumplió cuatro meses desde que marcó su último tanto en la jornada 16 del pasado torneo durante el Clásico Tapatío celebrado el viernes 20 de abril.

En dicho encuentro el Atlas ganó 1-0 a Chivas con gol anotado por Edyairth Ortega al primer minuto de juego.



l A partir de esa fecha el Atlas acumula 179 minutos sin gol del torneo anterior y 540 del actual, para el total de 719 minutos, sin embargo, esta cifra está lejos de la marca histórica del futbol mexicano que es de 11 partidos consecutivos sin anotar gol, misma que le pertenece al Atlas con 1,056 minutos.

El Atlas no pudo anotar gol de la Jornada 14 a la 24 de la temporada 1980-1981, del 24 de enero al 2 de abril de 1981.

A los 990 minutos acumulados en los 11 juegos sin gol se suman 66 minutos del último tanto marcado por Gerardo Arana al minuto 24 de un partido anterior y 20 minutos del décimo segundo juego donde Héctor Pitarch rompió el maleficio anotando el tanto del triunfo 1-0 sobre Tampico Madero, para establecer el récord de 1,056 minutos sin gol.



l El Atlas regresó a Guadalajara a las dos de la mañana de este miércoles procedente de la ciudad de Puebla tras perder 2-0 contra el conjunto de la franja.

Los Zorros entrenaron ayer en la tarde en la Madriguera Rojinegra a puerta cerrada y hoy concluirán su preparación de cara al Clásico Tapatío con un entrenamiento matutino.

Los jugadores ausentes en el último juego por lesión, Juan Pablo Vigón y Octavio Rivero, permanecieron en Guadalajara recuperándose de sus molestias y es muy probable que el técnico, Gerardo Espinoza, los considere para el Clásico ya que ambos realizaron la práctica de ayer integrados al grupo.



l Por su parte, el Guadalajara tendrá al menos dos ausencias en el Clásico Tapatío por lesión del portero, Raúl Gudiño y el defensa, Carlos Salcido, quienes no vieron acción en el juego contra Necaxa y no pudieron entrenar con el plantel este miércoles. Quien ya trabajó con el grupo es el delantero, Alan Pulido, pero seguramente no estará de inicio contra el Atlas porque no ha alcanzado su mejor forma, sin embargo en la práctica de hoy lo definirá el técnico, José Cardozo.

De los jugadores de Chivas que acusaron ciertas molestias en el juego contra Necaxa no se descarta a ninguno para el Clásico Tapatío, ya que alcanzarán su total recuperación, Orbelín Pineda, Ángel Zaldívar, Gael Sandoval y “La Chofis” López, este último con ayuda adicional del departamento médico del club.



l Los hijos Jorge Vergara que forman el consejo familiar de Chivas se reunieron con él en Estados Unidos tratando diversos temas de sus empresas, motivo por el cual se descarta que Amaury Vergara se reuniera en Guadalajara con algún candidato a director deportivo