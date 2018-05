• El cambio de fecha anticipando el regreso de vacaciones del plantel de Chivas es una medida que toma la directiva sin el consentimiento del técnico Matías Almeyda.

Los jugadores rojiblancos tendrán que reportarse para iniciar pretemporada el próximo lunes 4 de junio y no el día 10 como lo había decretado el técnico, cuando rompieron filas al término del torneo.

Ésta es la segunda contraorden que dicta la directiva sin el parecer del técnico, ya que hace unos días decidieron cambiar el destino de la pretemporada de playa al puerto de Acapulco y no en Cancún como lo había planeado Almeyda.

• Los jugadores de Chivas son los menos afectados por el cambio de fechas en el regreso de vacaciones porque fueron avisados desde la semana pasada para que con tiempo ajustaran sus reservaciones de hoteles y cambios de vuelos.

Además, la reducción de las vacaciones quedó en cinco semanas, lo que parece un tiempo suficiente y no tan exagerado como los 40 días que les pretendía dar Almeyda.

• Más bien los afectados en este caso son los elementos del cuerpo técnico rojiblanco que tenían otros planes y la directiva se los truncó, tanto en el cambio de fecha como en el destino de la pretemporada porque el plan inicial era realizar pretemporada tres semanas en Cancún y la directiva se los cambió por 10 días en Acapulco.

• Estas dos revocaciones a las órdenes de Almeyda pueden ser la gota que derrame el vaso en la relación entre la directiva de Chivas y su técnico, amén de la conformación del equipo para el próximo torneo, donde tampoco podrán cumplirle al estratega rojiblanco sus peticiones, tanto en los hombres que no debían salir del equipo y se fueron, como en la lista de refuerzos que dejó y no le podrán cumplir.

• La próxima semana se llevará a cabo en Cancún la Reunión Anual del Futbol Mexicano los días lunes y martes, donde deben estar presentes los entrenadores de la Liga MX participando en diversas conferencias y por el momento es una incógnita saber si acudirá Matías Almeyda a dichas reuniones así como al Draft los días 6 y 7 de junio.

• Por cierto la fecha límite para que los equipos puedan registrar transferencias de jugadores es en el Draft, el miércoles 6 de junio para los equipos de Primera División y el jueves 7 para los de Liga de Ascenso.

Aquella declaración que hizo Moisés Muñoz a nombre de la Asociación de Futbolistas diciendo que: “Los jugadores que terminen su contrato y no tengan oferta de su último club podrán contratarse libremente y además se amplía el periodo de transferencias para dichos jugadores”, resulta improcedente en la práctica ya que ahora los jugadores libres no tendrán el apoyo de su último club para colocarlos en el Draft y por su cuenta los jugadores sin contrato no serán escuchados por nadie fuera del Régimen de Transferencias.