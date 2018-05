• Situación parecida a la Primera División con respecto al descenso y ascenso es la que viven los equipos de la Liga Premier (antes Segunda División) con relación a la promoción por un lugar en Liga de Ascenso.

Resulta que el campeón de Liga Premier Serie A del anterior Torneo Apertura 2017 es el Club Deportivo Tepatitlán de Morelos, pero no está certificado para ascender a Liga de Ascenso, sin embargo deberá jugar la promoción contra el que resulte campeón del actual Clausura 2018.



• El equipo Loros de la Universidad de Colima de Liga Premier se perfila a ganar el título del Clausura 2018, ya que en la Final de ida ganó 2-0 a La Piedad el pasado miércoles en el Estadio Juan N. López y este sábado 12 de mayo se jugará la Final de vuelta en Colima, por lo que todo apunta a que el conjunto propiedad de Jimmy Goldsmith resultará campeón.



• Para el caso es irrelevante si Loros de Colima o La Piedad es el campeón, ya que los dos están certificados para ascender a la Liga de Ascenso, el problema es que al no estar certificado el Deportivo Tepatitlán si resulta campeón de la promoción, ya sea enfrentando a Loros de Colima o La Piedad, no podrá ascender y entonces su premio serán 10 millones de pesos que le tendrá que pagar el conjunto Murciélagos de Liga de Ascenso por quedar en el último lugar de la tabla de porcentajes.



• Con esta maniobra el equipo Murciélagos salva la categoría, paga los 10 millones y permanece en Liga de Ascenso; pero en caso contrario, si Loros de Colima o La piedad ganan la promoción ante el Deportivo Tepa, entonces sí habrá ascenso del campeón y descenso de Murciélagos.

• En las últimas semanas el conjunto de Tepatitlán se vio involucrado en problemas de falta de pagos al plantel, pero ese asunto ya quedó saldado.

Lo que sucedió es que el propietario de la franquicia, Manuel Lobato, vendió el equipo a un empresario chileno de nombre Álvaro López, quien incumplió en los pagos a los jugadores y cuerpo técnico, pero además nunca dio la cara; por lo tanto el señor Lobato retomó la operación del equipo, pagó los atrasos y mantiene al día al Deportivo Tepatitlán.

El técnico del Deportivo Tepatitlán es Enrique López Zarza, quien los llevó al título en el Apertura 2017 y lo metió a la Liguilla en el Clausura 2018, soportando estoicamente la falta de pagos, de alimentos adecuados, de malos viajes y la falta de salario.

• En el inicio de la Liguilla de este Clausura 2018 el equipo de Tepa fue impedido de jugar en su estadio un partido de Cuartos de Final porque el Estadio “Tepa” Gómez de pasto sintético no tenía su cancha en buenas condiciones, pero igualmente el propietario, Manuel Lobato, restauró totalmente el césped artificial del estadio y sí podrá jugar como local la promoción del ascenso ya sea ante Loros o La Piedad.

Los partidos de esta promoción se jugarán el miércoles 16 de mayo en Tepatitlán la Final de ida y el sábado 19 de mayo la vuelta en Colima o La Piedad.