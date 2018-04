• Las exigencias que plantea la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFproMX) a los dirigentes de la FMF y a los dueños de equipos de la Liga MX no son un conflicto de conceptos sino peticiones concretas que requieren cambios inmediatos.

Porque se han escudado algunos directivos y gente mal informada señalando que el “Pacto de Caballeros” no existe porque no está escrito en ningún reglamento y que por consiguiente no se puede erradicar.

• Pero este concepto desvirtúa el enfoque real de la primera petición concreta del gremio de futbolistas que consiste en exigir que se apliquen en México los reglamentos de FIFA con respecto a las transferencias de futbolistas, de tal suerte que los jugadores puedan negociar su incorporación a otro club seis meses antes del vencimiento de su contrato o que queden libres para contratarse con el equipo que quieran al término del mismo, por lo tanto, aplicando esta reglamentación automáticamente quedaría sin efecto el “Pacto de Caballeros”.

• La segunda petición que puede ser desvirtuada bajo el concepto de “eliminar el Draft” en realidad no es tal, sino que consiste en pedir a los federativos mexicanos se homologuen las fechas de cierre de registros en México a los límites de las transferencias internacionales que en verano vencen el último día de agosto y en el invierno al finalizar enero.

Aplicando esta norma en automático el Draft no tendría sentido de existir, pues en México la principal función del Régimen de Transferencias es poner una fecha límite de cierre de registros anticipada en más de seis semanas a las transferencias en todo el mundo.

Además, aplicando el reglamento de transferencias de FIFA tampoco tendría sentido el Draft bajo el concepto de acudir a un mercado de compra-venta de jugadores ya que cada futbolista tendría su fecha particular para negociar libremente su renovación de contrato o su transferencia a otro club y no con la presión de un Draft.

• Como se puede apreciar estas dos peticiones del gremio de futbolistas no son cosa fácil de aceptar por los federativos y dirigentes del futbol mexicano, sino que deberán tratarse en una Asamblea General de la FMF y en la próxima junta de dueños en mayo, por consiguiente no puede resolverse con una amenaza de: “acepten ya o paramos la Liga”.

Un mensaje de buena voluntad para negociar lo envió con su presencia en la reunión de ayer el futuro presidente de la FMF, Yon de Luisa, quien fue uno de los tres dirigentes que acudió junto con el secretario general de la Femexfut, Guillermo Cantú y el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla.

• Existen varias denuncias en contra del equipo Valle del Grullo de Tercera División, con sede en Tequila, Jalisco, donde presuntamente la propietaria, Laura Peña Muñoz y el director deportivo, Felipe Abundis, prometieron sueldos a los jugadores y en lugar de pagarles les exigen cuotas. El técnico que dirigió la primera vuelta de torneo, Marco Cerecero, no estuvo de acuerdo en los malos manejos y renunció en diciembre, sin embargo la directiva todavía lo tiene registrado como su entrenador.