• Los presidentes de los clubes de la Liga de Ascenso que acudieron el lunes a las oficinas de la Federación Mexicana de Futbol tuvieron reuniones previas en grupos y con los que no pudieron reunirse entablaron comunicación telefónica, para llegar muy unidos a manifestar sus inquietudes al presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, por la sorpresa que les causó la noticia de una posible anulación del ascenso y descenso durante cuatro temporadas a partir de 2019.

Los dirigentes del Ascenso MX quisieron saber de viva voz de Enrique Bonilla qué es lo que está ocurriendo, porque les sorprendió que exista una propuesta de ese tipo sin ser informados al respecto.

• Lo que Enrique Bonilla dijo a los presidentes de la Liga de Ascenso fue que ni siquiera existe una propuesta formal de eliminar el ascenso-descenso y que no les informó nada con anterioridad porque en realidad no hay nada, ya que solamente se pusieron en el Comité de Desarrollo Deportivo muchas propuestas que van encaminadas al fortalecimiento del futbol en general, nada en particular de la Liga MX ni de la Liga de Ascenso, sino también propuestas que abarcan a la Segunda, Tercera y demás divisiones.

• En la reunión lamentó Enrique Bonilla que alguien con dolo o por otra razón filtró este tema a la prensa y se generó todo lo que se conoce, pero recibió una encomienda de parte de los dirigentes del Ascenso para que recabe la información necesaria con los miembros del Comité de Desarrollo Deportivo y si es necesario viajar lo haga a los diferentes estados del país para presentarles un informe en un plazo de 15 días y si efectivamente existe una propuesta que afecte a los dirigentes de la Liga de Ascenso lo van a valorar y entonces tomarían las medidas pertinentes, pero que en una de esas ni siquiera el tema del ascenso-descenso formaría parte de una propuesta.

• Ante esta situación los dirigentes de la Liga de Ascenso harán un compás de espera de dos semanas con la incertidumbre de qué será lo que vaya a ocurrir, en el entendido que Enrique Bonilla no les va a resolver nada sino simplemente turnará las inquietudes al Comité de Desarrollo Deportivo.

• Los presidentes de clubes de Liga de Ascenso encargaron a Enrique Bonilla sea él la persona que informe a los miembros del Comité de Desarrollo Deportivo las inquietudes que tienen en el supuesto de una suspensión del ascenso-descenso, por las repercusiones que tendría una medida así en los clubes, en las aficiones, en los jugadores que quedarían desempleados, en los patrocinios y en los medios de comunicación, porque finalmente es un tema que impacta a todos.

Los dirigentes de la Liga de Ascenso advirtieron a Enrique Bonilla que informe a los miembros del Comité de Desarrollo que están unidos y si es necesario van a combatir lo que afecte a sus clubes.