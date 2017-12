Fernanda Márquez

EXCESOS NAVIDEÑOS

“La época navideña tiene muchos contrastes, es una temporada en la que las personas se permiten llegar a los excesos sin pensar las consecuencias presentes y futuras de sus actos”.

—¿Qué entendemos por excesos y en cuales más cae la gente?

—“Excedernos lo podemos definir como el sobrepasar nuestras capacidades o límites de lo que se considera adecuado. No hay excesos sin consecuencia, ya sea la bebida, comida y gastos superfluos que solo nos traen deudas. ¬La gente hoy en día vive muy acelerada, muchas veces tiene miedo a no ser aceptado sin tal marca o ropa de moda y no encajar en el resto de las personas. Llegan las fiestas y para sentirse parte de un grupo comienzan a beber, y otros a insistirles sabiendo que no beben y caen en el alcohol. En cuanto a la comida se nos presenta un gran reto porque comienzan las posadas; tamales, atole, pozole, buñuelos, duplicando nuestro consumo de calorías. Nadie va a una posada a comer de dieta. Está comprobado que comemos y bebemos mucho más cuando estamos en reuniones, nos es más difícil decir que no, desafortunadamente normalizamos e inclusive festejamos el caer en los excesos, entonces al final de la temporada todos con gran alegría y orgullo compartimos nuestras historias.

Otro de los grandes gastos en los que nuestra sociedad moderna cae es en el de excederse en sus gastos; ahora se ha perdido la esencia de la Navidad, este festejo como muchos otros se ha vuelto el gran pretexto para derrochar y malgastar nuestro dinero, compramos cosas que muchas veces no necesitamos o con precios muy altos buscando obtener o conservar un status”.

—¡Claro Fernanda!, como lo dijo el actor Will Smith “Gastamos dinero que no tenemos, en cosas que no necesitamos, para impresionar a gente a la que no le importamos”.

—“Así es Maya la gente como te comentaba tiene tanto miedo a la soledad a no ser aceptado, a verse como alguien sin dinero y a la pobreza que actúan de manera emocional, aparentando, dejando de lado las posibles consecuencias negativas que podrán tener en el futuro.

Las consecuencias por estas acciones llegan a la perdida de la salud, e inclusive cuando hablamos del alcohol podemos perder la vida o a un ser querido, tener accidentes tan frecuentes en ésta época, el sobrepeso y endeudamiento excesivo. Es muy importante no dejar de lado el sentimiento de culpa que resulta de caer en estos fondos: la angustia y el temor a enfrentar los resultados de nuestras acciones.

La culpa es un sentimiento negativo causa graves daños, las personas tienden a deprimirse y a sentirse agobiados, apenados, causa irritabilidad, nerviosismo, se manifiesta físicamente por el exceso de sueño o la falta de él, físicamente se presenta con dolores de cabeza y musculares.

Año tras año nos hacemos promesas como bajar de peso, dejar de fumar, ahorrar, hacer ejercicio, entre muchas otras cosas, algunos de esos propósitos los cumplimos cabalmente pero existen muchos otros que año con año incumplimos, al ver finalizado este ciclo muchas personas toman este periodo como un descanso por lo que también se conducen como a lo largo del año no lo hicieron y si no ven cumplidas sus metas las posponen esperando ahora si con la venida de enero un nuevo comienzo”.

—¿Qué nos propones Fernanda para no caer en los excesos?

—“Yo invito a la gente a reflexionar, la vida que tenemos es el resultado de nuestro pensamiento y de nuestras acciones. ¿Realmente tenemos lo que hemos querido o por lo que hemos trabajado? ¿Hemos trabajado lo suficiente para llegar a nuestras metas? ¿Qué me impidió llegar a mi meta?

Siempre es bueno recordar cómo nos hace sentir el llegar a nuestra meta, el éxito es una combinación de esfuerzo físico y mental, hay que trabajar optimizando nuestros recursos. Vivir bien no significa tener más o poder más, la vida no es una competencia como nos lo han vendido es un camino y hay que disfrutarlo”.

—¿Fechas propicias para el abuso del alcohol?

—“Desgraciadamente, como la Navidad es también una fecha nostálgica, se toma para recordar, pero quien tenga el problema de la bebida, llegará el momento que tomará para olvidar sus actos. Y lo más penoso es que a la Navidad le sigue el Año Nuevo donde nuevamente el licor es parte de la ficticia diversión, y de ahí sigue lo que ahora anecdóticamente llaman Puente, Guadalupe-Reyes, con las vacaciones, el dispendio, y como la gente cree que sin vino no hay diversión, sigue la ingesta alcohólica. Al termino de este periodo regresan a sus hogares, sin dinero, endeudados porque gastaron lo que no tenían, incluso embargando sus bienes, y puedo asegurarles que las clínicas del Seguro Social e IMSS y demás servicios de prestaciones de salud, se encuentran rebasados por todas estas personas que no tuvieron la BUENA VOLUNTAD de abstenerse de estos trágicos excesos, llegando algunos a la muerte por ser fecha en que conducen en estado de ebriedad, causando pérdidas irreparables a ellos y a otros conductor”.

GOCEN LA NAVIDAD EN FAMILIA Y PLENOS DE SALUD... SON MIS DESEOS PARA TODOS USTEDES.