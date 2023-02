Felicidad por nuestros amados padres y madres conscriptos

Pues fuera de todo tiempo razonable, nuestros señores y señoras diputados, tanto federales como locales, han decidido hacer declaraciones estruendosas por la novedad que implican pero que, por lo mismo, son necesariamente falsas.

Así, los diputados federales para cubrir el desaseo con el que manejaron el “Plan B” del señor Presidente, aunque con él deben haber quedado muy bien, lo cierto es que para la raza pelona se vieron como lo que son: una bola de arrastrados, lame botas, sin sentido de dignidad, aunque hay que reconocerles un buen olfato de nómina, que barbearle al casi-todopoderoso da buenos resultados. Porque el señor ha probado ser muy amigo de sus amigos y lo ha demostrado, por ejemplo, con el licenciado Bartlett, que si bien hay que reconocerle que sabe mucho de elecciones, es notablemente despistado respecto a sus relaciones personales, pues, distraído el muchacho, no sabe quién es su pareja y como no es interesado, no parece saber de cuántos bienes terrenales es propietario; con la ministra, que sus calumniadores dicen que en la prehistoria se robó una tesis -como si eso fuera gran cosa- y el que la acusó, según el Mandatario, era mucho más ladrón y no se bañaba; y qué decir del señor de las ligas o de sus hermanos, que recibieron firulilla para la causa, o del muchachazo, casado con rica -gracias exclusivamente a su belleza- que lo tiene viviendo como mago en una residencia en Houston y que los malditos conservadores, que son unas ratas almizcleras, que fueron por Maximiliano para gobernar y más antes los tlaxcaltecas se aliaron con los pin... españoles para derrotar a los aztecas, además de ser vociferamentativos e hijos de siete de bastos.

Pues los señores y señoras diputados federales has descubierto que por estar haciendo lo que les manda el amo (en lo que tienen razón y todos, de poder hacerlo, barbearíamos como ellos), han olvidado satisfacer la necesidad física de la diarrea legislativa que los agobia, porque hay miles -y no es exageración- de leyes pendientes de dictarse; lo que yo no sé qué leyes dictarán y para qué, habiendo bajado los delitos como han bajado.

Y las chicas, que son mayoría en el Congreso estatal, pero también los legisladores, descubrieron por un estudio que mandaron hacer, que el Congreso podría funcionar sin mucho esfuerzo con la mitad de gente, haciéndose tarugos en cuanto que los 600 excedentes quedan incluidos en el sector de novios, novias y movidas de pasados tribunos y no han dicho si lo que quieren es quitar a los actuales para meter a los propios o si nada más quieren quitarlos porque toca quitarlos. Sin embargo, las casas de apuestas han dicho que estas se encuentran noventa y nueve a que no lo lograrán y uno por ciento a que no lo harán.

Así que usted tiene la palabra y haga sus apuestas.