Fecha crucial para todos

Los 18 equipos que participan en el Clausura 2018 del futbol mexicano, tienen sin excepción una crucial Jornada 12 donde muchas cosas pueden decidirse a falta de 5 fechas para culminar la campaña regular.

Así por ejemplo, el Santos, que comanda la competición con 23 unidades, jugará como visitante del Puebla que marcha en el sexto lugar con 17 puntos y requiere ganar para meterse entre los ocho mejores y entrar a Liguilla, pues todavía con 15 puntos en disputa para todos los equipos aún no se define nada, por lo que la emoción permanecerá hasta el último partido de la fase regular de la campaña, cuando se definirá quiénes son los ocho calificados a la Liguilla y qué equipo es el que desciende.

Esta noche arranca la acción de la Jornada 12 con el duelo entre Puebla y Santos a las 7:00 PM en el Cuauhtémoc, y a las 9:00 PM Tijuana querrá olvidar su eliminación en la Liga de Campeones de la Concacaf ante el New York Red Bulls recibiendo al Morelia que marcha en quinto lugar, mientras los Xolos están al acecho en el sitio 7, ambos con serias posibilidades de estar en la fase final del certamen.

Para mañana sábado Cruz Azul jugará su último partido ante los Pumas en el Estadio Azul en campaña regular, pues a partir de la próxima temporada volverá a jugar como local en el Estadio Azteca, lo negativo es que los boletos de cualquier zona rebasan los 500 pesos un aumento brutal de la directiva cementera. El juego tiene su importancia pues ambos requieren el triunfo para mantenerse con posibilidades de entrar a la fase final del certamen. A las 7:00 PM el Monterrey recibirá al Querétaro en duelo vital para las aspiraciones de ambos de estar en Liguilla por el título del balompié azteca, en tanto el León será anfitrión de Lobos BUAP, necesitados ambos de los puntos por diferentes motivos, pues el León podría meterse en Liguilla, y los Lobos poblanos asegurar su permanencia en el Máximo Circuito.

También mañana pero a las 9:00 PM en el Victoria de Aguascalientes, Necaxa que marcha en el décimo lugar con 14 unidades, recibirá al Pachuca que tiene los mismos puntos, pero por menor diferencia de goles ocupa el escalón 11, será un duelo atractivo, y en el Akron a las 9:06 PM las Chivas recibirán a los Tigres que son cuartos y las Chivas en el lugar 15, pero los dos con posibilidades de entrar a la Liguilla, pero no pueden perder so pena de quedar fuera de la Fiesta Grande, unas Chivas que jugaron a media semana en la Liga de Campeones de la Concacaf frente al Seattle Sounders y lograron vencer por 3-0 al equipo de la MLS para avanzar a Semifinales, donde enfrentarán a New York Red Bulls que eliminó a los Xolos de Tijuana: mientras el América que eliminó al Tauro de Panamá y enfrentará al equipo de Toronto que dejó fuera a los Tigres, recibirá al Toluca mañana en el Azteca a las 9:00 PM, por cierto la final del torneo de la Concacaf pinta para ser mexicana, aunque nadie se sorprenda si la final arroja otra confrontación.

Para el domingo sólo un juego que será a las 6:00 PM en el “Pirata” Fuente, entre Atlas último lugar del torneo y el Veracruz, último en la tabla de cocientes y el más cercano al descenso