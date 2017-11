¿Existen otros tipos de infidelidad?

Definitivamente sí, la infidelidad no se limita a que tu pareja tenga otra relación permanente o esporádica; carnal o afectiva.

La promesa de fidelidad se refiere, sobre todo, a lo que se comprometen de palabra en el matrimonio. Es decir, al sellar un pacto entre los dos. Y uno de los primeros acuerdos, es el de amarse en las buenas y en las malas, en lo próspero y en lo adverso. Y para sellar tan fuerte acuerdo: es para todos los días de la vida.

Así que no cumplir con esa promesa, es también un acto de infidelidad. Y para serte honesto, creo que muchas parejas se son infieles, porque dejan de apoyarse y ayudar, cuando las cosas no andan bien -sobre todo económicamente- y además se reprochan y ofenden en los momentos de crisis y dificultad.

Otro tipo muy frecuente de infidelidad, es la afectiva emocional. Poniendo a otras personas primero en su vida y dejando a la pareja en segundo término. Lo que suele hacerse cuando él o ella, tienen por prioridad a su padre o madre y no al cónyuge.

Se es infiel de esta forma, porque el matrimonio es un pacto de entrega total al otro, no en forma parcial ni circunstancial. La prioridad la debe tener la pareja, no la familia de origen. Y hacer sentir que aún siguen teniendo más importancia los papás, que él o la esposa, es un acto de infidelidad. Así que aquellos que insisten en obligar a ir a comer con la mamá un día de la semana, puede convertirse en un acto de infidelidad, por no considerar la voluntad del otro, en una decisión tan importante.

De igual manera puede suceder una infidelidad, cuando se le da la prioridad a las amistades, por encima de la importancia que tiene la pareja. Así por ejemplo, imponer que es más importante ir con l@s amig@s a un evento, que a festejar el aniversario de matrimonio, puede ser también un acto de infidelidad.

Hay muchas más reflexiones y ejemplos de lo que también puede ser considerado una infidelidad, el problema es que parece mucho más doloroso y determinante las relaciones extra conyugales, por los celos que producen. De aquí que son las más reconocidas y escandalosas. Pero recordemos que hay muchos otros tipos de infidelidad que también hay que considerar. Y todas las debemos de aprender a no cometer, y en su caso a saberlas perdonar.