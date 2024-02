¿Por qué las personas son infieles?

Este 13 de febrero, se celebra el Día del Infiel o del Amante, por influencia estadounidense, esto a un día del Día del amor y la amistad.

Para el ser humano, las muestras de afecto son necesarias, por ello este mes de febrero se celebra todo vínculo afectivo, incluso lo prohibido; pero ¿por qué se dice que el ser humano es infiel por naturaleza? Aquí te lo contamos.

Es común que las personas comentan que el ser humano es infiel por naturaleza, y esto es debido al efecto de dopamina que se produce en su cuerpo al esconder otra relación.

Sin embargo, personajes como Albert Einstein, quien en su momento llegó a serle infiel a su esposa, mencionó que la fidelidad no era parte de la naturaleza humana, pues mencionó que mientras se mantuviera un bajo perfil, una infidelidad no debería afectar una relación o un matrimonio, es por ello que bajo esa premisa se formó la cultura popular de que el hombre es infiel debido a un apetito sexual insaciable.

La infidelidad ha sido estudiada por muchos, por lo que la mayoría ha llegado a la conclusión que las posibles causas del porqué las personas terminan siendo infieles a sus parejas son las siguientes:

Querer experimentar más experiencias sexuales.

Caer en la rutina y dejar de sentir la misma atracción que tenía los primeros años o meses con su pareja.

Tener miedo al compromiso, y querer tener una relación abierta.

Mejorar el autoestima, y el deseo de sentirse amado por alguien más.

Sentirse insatisfecho o que algo falta en su relación actual.

Vengarse por haber sufrido una infidelidad anteriormente.

De acuerdo con MayoClinic las personas también son infieles por:

Baja autoestima.

Problemas matrimoniales no resueltos.

Períodos de estrés.

Falta de compromiso con la relación.

El origen del Día del Infiel viene del sitio web para casados Ashley Madison donde vincula a sus usuarios con otras para tener tener un encuentro sexual sin algún vínculo emocional bajo el slogan: "Life is short. Have an affair" ("La vida es corta. Ten una aventura")

Esta campaña publicitaria cobró vida en redes sociales luego de que Ashley Madison reportó mayor actividad un día antes de San Valentín; día que los usuarios que tienen pareja reservaban un día especial para pasarla con sus amantes.

