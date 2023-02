Exhiben a AMLO

Esta semana dos medios informativos de reconocido prestigio internacional le ‘tupieron’ fuerte y exhibieron al presidente López Obrador. The Atlantic de Estados Unidos -revista editorial multiplataforma- y El País de España -líder mundial de información en internet en español- pusieron en el escaparate al mandatario mexicano, calificándolo de “errático y autoritario...-quien- está tramando poner fin al compromiso de un cuarto de siglo del país con la democracia liberal multipartidista” y por su posición ambigua y confusa en el rechazo al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, quien desterró a 222 presos políticos, declarándolos “apátridas”, y despojando de su nacionalidad a 94 opositores.

The Atlantic, en el artículo denominado ‘El Vecino Autócrata’, dice que AMLO “conduce a México hacia una deriva autoritaria” que pone en riesgo las elecciones de 2024, que “pueden ser menos libres y lejos de ser justas”, y que abrirá más espacios a los grupos criminales que afectarían la seguridad de los Estados Unidos. “Si López Obrador logra manipular las próximas elecciones a favor de su partido, hará más daño a la legitimidad del gobierno mexicano y abrirá aún más espacios para que los carteles criminales afirmen su poder”.

Y la revista digital concluye que “en los próximos meses la democracia mexicana enfrentará duras pruebas. Si México puede superarlos se abriría un mundo de espacio para el progreso. De lo contrario, el país corre el riesgo de caer en el autoritarismo en su centro rodeado de anarquía en el interior”.

Mientras tanto en el editorial de El País, se resaltan las deficiencias de la política exterior de México y el trato que les brinda a Cuba, Perú y Nicaragua. El diario se pregunta “si nos injerencia la no entrega de la presidencia Pro Tempore a Perú de la Alianza del Pacífico, argumentando no querer “legitimar un golpe de Estado”, y no reconociendo a la presidenta Dina Boluarte tras la caída de su ‘amigo’ el expresidente Pedro Castillo.

Y el diario español hace referencia al trato presencial con Cuba, “donde no hubo tibieza ni medias tintas para el presidente Díaz-Canel” al que se le entregó la máxima condecoración mexicana -del Águila Azteca-, en un claro mensaje de apoyo a la dictadura cubana. Y remata señalando que en política exterior, “hay que intervenir bien cuando corresponde y con quien se lo merezca. Con tacto y con tino, y entonces se podrá juzgar la política exterior del país”.

Así que la percepción que existe de que no hay congruencia en las políticas públicas, que las cosas se manejan bajo los caprichos que surgen de Palacio Nacional y que urge corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde, no son propias solamente de muchos mexicanos, sino también quienes nos observan fuera de nuestras fronteras y que nos advierten del riesgo que corre México.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net