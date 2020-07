Estropean a Óscar Valdez

Vaya castigo innecesario recibió el oriundo de Nogales, Sonora, Óscar Valdez, el martes en La Burbuja del MGM Grand. Pelea de mantenimiento, les llamaba así el asesor Rafael “La Cobra” Mendoza, una especie de entrenamiento intermedio para la gran pelea.

Pero resulta que a Valdez lo enfrentaron ante el puertorriqueño Jayson Vélez, un adversario de mayor talla, lo aventajaba en estatura y alcance. Tal vez no hubo otro oponente para el mexicano, por lo que este borinqueño se dio un festín, untó los puños, machacó y machacó en el rostro del chaparrón, que por repetidos instantes de la pelea no sabía cómo detener al búfalo que lo seguía castigando, parecía, incluso, que le faltaba oxígeno para frenar al grandote, quien sin respeto a la pegada del mexicano, chocó los guantes tantas veces en la humanidad de Valdez, como para pensar que podrían quedarle secuelas. Con un boxeo que por momentos se parece al del extinto Javier “Chatito” Jáuregui, la escuela de Julián Magdaleno, Valdez suma a su estilo apenas algo de la categoría que aprendió del boxeo olímpico, que casi tiene enterrada, estilo chilaquil, y además chaparrón, está ofreciendo muchas ventajas, así que lo seguirán estropeando. Ganó por nocaut técnico en 10 rounds, tumbó al antillano también en el quinto asalto, pero de veras sufrió, no hay necesidad.

Otro grandote, el británico Scott Quigg, le fracturó la mandíbula en marzo de 2018.

Dijo el mánager Antonio Jáuregui, quien tiene su sala de entrenamientos en la Colonia Santa Cecilia, que “la pandemia de COVID-19 ha pegado muy fuerte, y al boxeo también, que apenas se está reabriendo, ojalá se reactive el trabajo para los muchachos, que están desesperados, aunque eso sí, están entrenando todos los días.

“En agosto pelea Carlos ‘Chuko’ Díaz Ramírez en función de Zanfer; de hecho ya estaba programado por esta promotora como respaldo de Miguel Berchelt, el 27 de junio en el estudio de TV Azteca, pero por cuestiones de unos arreglos no se hizo la pelea”.

Jáuregui mencionó que siguen entrenando en el gimnasio a puerta cerrada “ya tenemos casi seis meses pegándole al costal, a la pera, y no le hemos parado. Entre los prospectos ya destaca Itan Díaz, hermano del ‘Chuko’, ya verán que los va a sorprender cuando lo vean pelear”. Y por ahí estaré atisbando.