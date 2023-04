Estrenando OnlyFans

“¡Deberíamos abrir un OnlyFans!”. Lo he escuchado tantas veces y de tantas personas, que llegó el día en que dejó de ser una broma. Mientras hacíamos ejercicio, una compañera nos contó que abrió una cuenta en esa plataforma; ya había publicado sus primeras fotos en lencería, y aún estaba definiendo cuánto iba a cobrar.

“Lo vi como una opción accesible de generar ingresos extras con algo que me generaba curiosidad, explorando mi personalidad siendo sensual y más desinhibida”, me contó pidiendo no revelar su nombre.

Y es que la plataforma OnlyFans se ha vuelto un modelo de negocio para quienes no tienen problema de mostrar un poco más de piel, sin importar el “qué dirán”. Incluso, hay deportistas mundiales, como la velocista libanesa Gretta Taslakian o la patinadora rumana Alexandra Ianculescu, que también encontraron ahí un medio de financiamiento extra.

“Solía importarme lo que la gente pensaba, pero luego me di cuenta de que sus opiniones no pagan mis cuentas”, escribió sobre su experiencia en OnlyFans la patinadora olímpica Alexandra Ianculescu en su Instagram @speed_skater.

Aunque OnlyFans se anuncia como una plataforma de entretenimiento, se le conoce por sus contenidos eróticos, sexuales y de fetichismos, desde fotos y videos con poca ropa hasta contenidos con máscaras o sólo alguna parte del cuerpo, como los pies.

“Para que te funcione tienes que enseñar un poco, es la realidad, porque no puedes subir el mismo contenido que subes al Facebook o Instagram para el OnlyFans, porque no te va jalar, si la gente está pagando es porque quiere ver un poco más de lo que hay en las otras redes”, dice Charly, que publica en OnlyFans lo que en su Instagram @charly_oficil1992 no puede (como los bailes con desnudos completos) porque le cancelarían la cuenta.

De un lado están los creadores de contenido, quienes comparten sus fotos, videos y hasta videollamadas, y del otro lado están los clientes: suscriptores que pagan mensualmente una cuota o por ver contenidos particulares. Ellos son los “fans”, personas que muchas de las veces se han visto más allá de lo virtual: en la vida real.

“Tengo como suscriptores a gente que me conoce porque entrenamos juntos, trabajamos juntos, es muy raro los suscriptores que son extraños a ti”, comparte Charly. “Hay fotos que se publican que tú las puedes ver por ser suscriptora y hay otras fotos que el dueño de la cuenta le puede poner candado, que a lo mejor es una foto o video que se ve más o están haciendo algo más”.

Si bien la plataforma se ha hecho famosa por los ingresos que genera (con fotos o llamadas de tres minutos por hasta 50 dólares), las ganancias dependen de qué tan posicionada esté tu cuenta. Hay quienes ganan entre 30 y 40 mil pesos mensuales o hasta arriba de un millón de pesos cada mes. De ahí el “¡hay que abrir un OnlyFans!”.

A este negocio también llegó la Inteligencia Artificial, mujeres guapísimas que parecen de carne y hueso, pero que en realidad son modelos virtuales. Estas ya comenzaron también a posicionarse e interactuar en OnlyFans, generando jugosas ganancias para sus creadores.

Sólo los fans pagarían por ver un poco más, un poco más de piel y un poco menos de ropa; en una plataforma para adultos, en donde también existe la prostitución y riesgos… y donde al final los deseos de abrir una cuenta queda en la mera expresión. ¿Usted abriría su OnlyFans?

Instagram: vania.dedios