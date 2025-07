Estados Unidos sí negocia con “terroristas”

El 20 de febrero pasado, amparado en el argumento de que los cárteles del narcotráfico “amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional” —según se lee en la Orden Ejecutiva 14157 firmada por el presidente Donald Trump— algunas organizaciones criminales —Tren de Aragua, Mara Salvatrucha, cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noroeste, Nueva Familia Michoacana, del Golfo y Cárteles Unidos— fueron designadas como “terroristas” por el gobierno estadounidense.

La historia de la política de Washington dicta que tradicionalmente no se negocia con terroristas, que no hay concesiones en ese sentido, aunque con la creación de la Patriot Act —Ley Patriota—, que fue promulgada en 2001 después de los ataques terroristas del 9-11 en Nueva York, se han provocado algunos esporádicos escenarios de ilegalidad y de excepcionalidad. Y aunque esta ley básicamente se refiere a las capacidades de vigilancia, al intercambio de información entre agencias, agiliza procesos para detener sospechosos de terrorismo y previene el financiamiento de esos grupos delincuenciales y lavado de dinero, no habla de negociar en ningún momento.

Pero todo parece indicar que dentro de esos “huecos” de excepcionalidad —que el gobierno concede— se encuentra un posible acuerdo con el “terrorista” Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán, ya que los abogados de “El Ratón” presentaron el martes pasado un documento judicial donde se habla de la intención de declararse culpable de los cargos que se le imputan en la audiencia que tiene programada para el próximo miércoles en una corte del Distrito Norte de Illinois. Esto significaría que Ovidio ha llegado a un acuerdo con las autoridades para que en un corto tiempo pueda quedar en libertad bajo el programa de “testigo protegido”, en el entendido de que a cambio de eso “suelte la sopa” de todo lo que sabe, lo que ayudaría mucho a disipar muchas dudas de “quién es quién” en el narcotráfico en México.

La intención de declararse culpable no es una sorpresa, ya que a mediados de mayo 17 familiares de Ovidio Guzmán ingresaron a Estados Unidos por la frontera en San Isidro, California, lo que anticipaba que había “un arreglo” con el “terrorista” a cambio de colaborar. Esta situación provocó una reacción desde la conferencia matutina por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en tono molesto dijo: “Hay una política de ellos —Estados Unidos— de no negociar con terroristas. Ellos deciden nombrar algunas organizaciones de la delincuencia como terroristas. Pues que informen si hay acuerdo o no”.

Bueno, así como no avisaron de la detención, secuestro o entrega del “Mayo” Zambada, así como no dieron pruebas la semana pasada de las acusaciones de lavado de dinero de dos bancos y una casa de bolsa mexicanos, tampoco le van a decir a qué tipo de acuerdo llegaron con “El Ratón”. Lo único que sí deducimos es que Estados Unidos sí negocia con “terroristas”.

Usted, ¿qué opina?