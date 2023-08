Esquer se define antes que Lemus y Verónica

Alberto Esquer se les adelantó ayer a Pablo Lemus y Verónica Delgadillo. Planteé ayer aquí que ante un eventual escenario de ruptura entre el alfarismo y el partido Movimiento Ciudadano (MC) que dirige el veracruzano Dante Delgado, tendrían que venir las definiciones políticas de Lemus y Delgadillo, de seguir la posible ruta de salida del gobernador Enrique Alfaro o permanecer en el emecismo para buscar, él, la candidatura a la gubernatura, y ella, la permanencia en la dirigencia nacional del Consejo del partido naranja.

Pues, bien, el que dio un paso adelante y salió a mostrar ayer sus lealtades al mandatario estatal fue el secretario del Sistema de Asistencia Social, y quien figura, al igual que Lemus y Delgadillo, en la quinteta de finalistas a para ser los abanderados a suceder al gobernador, junto con el líder de los senadores emecistas, Clemente Castañeda, y Salvador Zamora, alcalde de Tlajomulco.

Lo hizo después de que Alfaro volvió a tronar contra la dirigencia nacional de MC que encabeza Dante, a quien dijo, ya no acompañará más, con lo que prácticamente se despidió y puso fin a su participación en ese instituto político bajó cuyas siglas alcanzó la alcaldía de Guadalajara a la gubernatura de Jalisco.

“Yo ya no tengo interés de participar en un proyecto que no entiendo, que se construye de manera unilateral y que simple y sencillamente nos quiere someter a todos a la voluntad de quienes coordinan el partido a nivel nacional. No quiero pelear ni disputar nada, que ellos tomen sus decisiones y que tengan suerte”, dijo.

El primero en alinearse fue Esquer, quien publicó en sus redes sociales que coincidía “con las apreciaciones que hace el gobernador acerca de Movimiento Ciudadano, el proyecto que nos trajo a sumar en esta causa es un proyecto de ciudadanos libres, no de partido”, escribió.

Aunque Alfaro señaló que no está en “su ánimo” sumarse a una eventual candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez encabezando el Frente opositor, habrá que ver si ante este claro rompimiento con MC, llegan a algún acuerdo en la reunión que sostendrán mañana que venga al Cuarto Foro regional del Frente Amplio por México (FAM), donde contrastará conceptos ya sólo ante la senadora priista Beatriz Paredes.

En tanto, con esta clara toma de postura, habrá que ver qué pasa con Esquer, a quien desde la dirigencia nacional emecista veían como una buena tercera opción si las cosas entre Lemus y Clemente se tensaban en la definición del candidato a gobernador. Hoy la duda es si él y el resto de los alfaristas seguirán o no jugando por MC y si su dirigencia nacional lo permita o prefiera jugársela sin su principal bastión de votos que representa su membresía en Jalisco. Veremos.

