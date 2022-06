Esos padres…

Laura tuvo que demandar al papá de su hija. Después de que se separaron, él comenzó a salir con otra mujer y dejó de pasarle el monto mensual que habían acordado para la niña. Ahí comenzó el calvario: han pasado 11 años desde que inició el juicio para la pensión alimenticia. Mientras, la niña sigue creciendo y hoy es una adolescente.

“Hay padres que dan su vida por sus hijos, hay otros que ni con demanda se hacen cargo. Y además se enojan y te vuelves su enemiga porque hay una demanda. Y si aportan, lo hacen por la demanda, porque se les obliga, no por responsabilidad ni por amor”, dice con pesar.

La pensión alimenticia es una obligación de los padres y madres, y se fija para garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener vestido, alimentos, educación, vivienda y atención médica. Aunque hay quienes lo toman en represalia contra las mamás.

Laura habla del papá de su hija: es dueño de un famoso grupo musical, que tiene posibilidades económicas, pero -como suele ocurrir- el señor reportó un sueldo falso y cambió propiedades a nombre de terceras personas, para evitar pagar lo que corresponde.

“Hace 5 años se emitió una sentencia provisional, tenía que dar 10 mil pesos mensuales, que nunca pagó. Nunca aportó nada. Él metió una revisión y la ganó y le quedó de dos mil pesos. Y al principio sólo depositaba mil, mil 40 o, cuando bien le iba a nuestra hija, mil 90 pesos. Tuve que denunciarlo porque ni siquiera daba el pago completo. Y hasta hoy lo único que se ha logrado es la pensión por 2 mil pesos”, lamenta.

En Jalisco se creó desde el 2019 un Registro de Deudores Alimentarios Morosos, donde se incluye a las personas que han incumplido por más de 90 días con su obligación de cubrir una pensión alimenticia a sus hijos y/o hijas; el listado está a cargo del Registro Civil, que inscribe a los deudores por instrucciones del Juez de lo Familiar. A diferencia de nuestro Estado, el Gobierno de la Ciudad de México tiene en internet una base de datos que puede consultarse de manera sencilla para, en segundos, saber si alguien es deudor o deudora alimentaria.

Además de ese registro, las redes sociales también se han vuelto un escaparate para evidenciar a aquellos padres que han sido omisos con sus responsabilidades alimentarias. A través de cuentas públicas, como el “Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios SLP”, se suben fotos y pantallazos de chats donde se ventila a lo que se enfrentan cientos de mujeres para exigir el derecho de sus hijos e hijas.

Laura espera que, después de 11 años, se agote el procedimiento y puedan llegar a una sentencia para la pensión alimenticia de su hija. Algo que ha retrasado el juicio es que no han podido notificar a su ex pareja ni en su casa ni en la oficina. “Él decía que era representante del grupo (musical) y que sólo ganaba mil pesos. No sé qué hizo pero no le pidieron comprobantes ni nada. Puras faramañas”, protesta. Ella sabe que este fin de semana tocará el grupo del que es dueño, precisamente en una fiesta por el Día del Padre, y quizás sería buen momento para llegar y entregarle la notificación. Finalmente, la pensión alimenticia es para garantizar el derecho de las y los infantes a una vida digna, no es una limosna ni un medio para castigar a las mamás.

A mi papá, mi esposo y todos esos padres que de manera responsable están pendientes de sus hijas y/o hijos, que este domingo tengan, ¡muy Feliz Día del Padre!