Escala tensión AMLO-EU

Si en febrero y marzo fueron recurrentes las observaciones del gobierno de Estados Unidos (EU) por la crisis desbordada de inseguridad y violencia en México causada por los grupos del crimen organizado, por cuestiones diplomáticas y sobre todo por el tema de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, abril abrió con el momento de mayor tensión entre el gobierno de la autollamada cuarta transformación y la Casa Blanca.

Las versiones encontradas del encargado de las políticas de medio ambiente de Estados Unidos, John Kerry, y del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de su reunión la semana pasada, significan una clara escalada de desencuentros a los que tuvo, por ejemplo, con el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, al que llamó injerencista por alertar sobre las muertes de periodistas en México.

Ahora las discrepancias se han centrado en torno a la reforma energética en materia de electricidad. Si el jueves que Kerry salió de la reunión con López Obrador en Palacio Nacional ya había toda una serie de pronunciamientos por la preocupación del gobierno de EU por los términos de la reforma que se discutirá la próxima semana en la Cámara de Diputados, las desconfianzas crecieron cuando al día siguiente AMLO negó en su rueda de prensa mañanera que hubiera aceptado la creación de un grupo binacional de seguimiento a la reforma como lo dio por hecho el jueves el funcionario estadounidense.

Por eso el viernes mismo vino un extrañamiento del responsable del clima en la Casa Blanca, y del embajador de EU en México, Ken Salazar, en el que reiteraban las preocupaciones de su gobierno por los cambios de la política energética de México.

Pero no sólo eso. En el Senado estadounidense se volvió a exigir la semana pasada a Ketherine Tai, representante comercial de su país, acciones más rigurosas en contra de las reformas en México, ya que violaban acuerdos del Tratado Comercial de Norteamérica (T-MEC).

Pero Washington no sólo está alerta por lo que pase en la Cámara de Diputados la semana próxima (donde a decir ayer de los dirigentes políticos del PAN, PRI y PRD, que integran el bloque opositor, Morena y sus aliados no tendrán los votos suficientes para que se apruebe la reforma que quiere el Presidente), sino que también estarán muy atentos a lo que hoy ocurra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se discutirá si son o no constitucionales los cambios que se pretenden hacer a la Ley de la Industria Eléctrica.

Aquí el gran pendiente, tanto para EU como para empresarios y opositores de la 4T en México, es que la propuesta de la ministra Loretta Ortiz, allegada al gobierno lopezobradorista, de declarar constitucionales las reformas a la Ley Eléctrica alcancen los votos necesarios para su aprobación, y se logre vía la Corte lo que el oficialismo no pudo alcanzar en el Congreso. Veremos.

