Entre elogios y amenazas

En la portada del jueves del The Moscow Times aparece una fotografía tomada en la Cumbre de Ginebra en el 2021, donde se ven de frente y muy sonrientes los presidentes Vladimir Putin de Rusia y Joe Biden de Estados Unidos; y el titular principal dice: “Putin dice que prefiere a un Biden mas “predecible” que a Trump”. El presidente ruso pondera que “Biden tiene más experiencia... es un político de la vieja escuela”, pero que está preparado para trabajar con quien gane las elecciones en noviembre próximo.

Para el ego de Donald Trump, esta declaración le ha de ver caído como “patada en el hígado”, cuando apenas el sábado pasado advirtió que si es reelegido, alentaría a Rusia a hacer “lo que quiera” con cualquier país miembro de la OTAN que no cumpla con las pautas del gasto de defensa. “Todos tienen que pagar”, dijo Trump en Carolina del Sur. Las palabras del exmandatario provocaron un fuerte revuelo entre todos los miembros de la OTAN, principalmente con Joe Biden, quien las calificó como “peligrosas” y agregando que “ningún otro presidente en la historia se ha doblegado ante un dictador ruso. Permítanme decir esto muy claro. Por el amor de Dios, es estúpido, es vergonzoso, es peligroso, es antiestadounidense”. Y más sorprendido debe estar Trump, cuando Biden amenazó abiertamente que “si Putin ataca a un aliado de la OTAN, Estados Unidos defenderá cada centímetro del territorio” de los países de la Alianza del Atlántico Norte.

En la misma entrevista que concedió para la televisión rusa Putin defendió las condiciones físicas de Joe Biden, de quien señala que “Cuando conocí al señor Biden hace tres años, es cierto que ya se hablaba de sus incapacidades, pero yo no vi nada parecido”, indicó el mandatario moscovita. “Lo que tenemos que examinar y ver en el fondo, es la posición política”, agregó Putin. Y por supuesto esta posición tampoco le ha de ver agradado a Trump, ya que frecuentemente en sus apariciones públicas imita de manera exagerada y caricaturesca a Biden, burlándose de su edad, como según lo relató en un artículo de The New York Times el pasado 1 de noviembre: “Con los párpados caídos y la boca abierta, Trump tartamudea y balbucea, Entrecierra los ojos. Agita sus brazos. Arrastra sus pies y deambula por el escenario. La multitud explotó en risas y aplausos mientras Trump finge confusión, volteando y señalando a seguidores invisibles, como si no se diera cuenta de que les está dando la espalda”.

Y mientras Putin habla de estar dispuesto a trabajar con cualquiera que asuma la presidencia de Estados Unidos en enero próximo, la Casa Blanca informó al el miércoles al Congreso y a sus aliados en Europa sobre los avances rusos en una nueva arma nuclear espacial diseñada para amenazar la extensa red de satélites estadounidenses, que provocaría daños a las comunicaciones civiles, la vigilancia del espacio y las operaciones militares de comando, lo que volvería a “estirar” aún más las relaciones entre Moscú y Washington.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net