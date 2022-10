“Enredados en las redes”

Yo no sé qué tan informado sea mi solitario lector, cuántos diarios o revistas lee, pero creo que si me lee a mí, no debe ser para nada informado, ya que el suscrito el único diario que lee es EL INFORMADOR y de éste sólo aquello que me puede interesar, lo demás simplemente lo dejo pasar; no tengo costumbre de ver o seguir ningún noticiero en televisión aunque en ocasiones escucho radio, pero, repito, no soy para nada un sujeto informado a quien se sigue para conocer algo.

Soy, por tanto, un sujeto al que le gusta mucho platicar con usted, y de ahí y mientras me permitan escribir semanalmente en este foro y tener con usted nuestra charla semanal, lo haré, sin que en ningún caso trate o intente tratar de que ustedes hagan o dejen de hacer lo que les dé su regalada gana. En ese sentido también estoy en ciertas redes, pero me mantengo en ellas con el mismo propósito y me gustan porque o sigo a alguien que a mí me interesa o alguien me sigue por interés de charlar, y me gustan las redes porque se me figuran como una plaza en la que todos los que van ahí hacen y dicen lo que quieren.

Hasta ahí todo va muy bien, pero seguro porque ya se acercarán los tiempos políticos, pero ahora mismo a mis correos me llegan muchas notas comunicándome lo bien que la está haciendo el Gobierno actual y/o sus miles de seguidores, y lo cierto es que, si quieren les reconozco lo maravillosos que son, no tengo problema en hacerlo, pero me enfada estar recibiendo notas de ellos para recibir esas noticias, yo pensé que simplemente no viendo la mañanera -la que nunca he visto-, con eso tendría pero no, tengo que aguantar el agobio.

Pero así como no sigo la publicidad oficial, me choca encontrarme publicidad de los adversarios del sistema presidencial, que igualmente me agobian con correos señalando los grandes errores del Gobierno.

A ambos grupos les digo que no me interesan en lo más mínimo sus notas y que si algún día tuviera interés en saber su opinión, ciertamente los seguiría o buscaría su opinión la que, reitero, me llega sin que ellos ni sean mis contactos, ni me sigan, ni los sigo y supongo le pagan a la red para que ésta les permita molestarme con sus notas.

Especialmente molestos son muchos partidarios y empleados de Movimiento Ciudadano, partido que si he de decir algo de él lo considero como la caca de perico, que ni huele ni hiede, aunque debo reconocer que sigo a algunos de sus miembros de los que no me molesta recibir sus notas propagandistas, pero hay cientos que todo el día me agotan con sus notas en las que no creo ni me interesan por lo que mucho agradecería que dichos sujetos me ignoraran y si quieren declaro reconocerlos como lo máximo, pero pido no me enfaden.